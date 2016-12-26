HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk gözaltında

Diyarbakır ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk ve DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Seydi Fırat'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen PKK/KCK terör örgütü soruşturması kapsamında, "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin adreslerine baskın düzenlendi. Operasyonda, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Seydi Fırat, HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Cebbar Leygara ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye çalışanı Edip Yaşar'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'da gözaltına alınan 5 şüpheli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülürken, Ankara'da gözaltına alınan Aysel Tuğluk'un Diyarbakır'a getirileceği öğrenildi.

DTK ESKİ BİNASINDA

Diyarbakır Merkez Yenişehir İlçesi'nde bulunan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) eski binasında da arama yapıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığımızca PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 Aralık 2016 tarihinde şüpheli 6 kişi, 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' ve 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçlarından gözaltına alınmıştır" denildi.

Mehmet KAYAHAN/DİYARBAKIR