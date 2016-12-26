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hdp, aysel tuğluk
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HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk gözaltında

HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk gözaltına alındı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 08:50:15 Güncelleme: 11:58:11 AA

Diyarbakır ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk ve DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Seydi Fırat'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen PKK/KCK terör örgütü soruşturması kapsamında, "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin adreslerine baskın düzenlendi. Operasyonda, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Seydi Fırat, HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Cebbar Leygara ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye çalışanı Edip Yaşar'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'da gözaltına alınan 5 şüpheli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülürken, Ankara'da gözaltına alınan Aysel Tuğluk'un Diyarbakır'a getirileceği öğrenildi.

DTK ESKİ BİNASINDA
Diyarbakır Merkez Yenişehir İlçesi'nde bulunan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) eski binasında da arama yapıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığımızca PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 Aralık 2016 tarihinde şüpheli 6 kişi, 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' ve 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçlarından gözaltına alınmıştır" denildi.

Mehmet KAYAHAN/DİYARBAKIR

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YORUMLAR 14
  • Misafir 11 saat önce
    çok çok geç kalındı
  • Misafir 11 saat önce
    Gec kaldiniz geccc sehitlerin kani yerde kaldi sehitleri vuranlari savunuyor mecliste oturuyor adalet bumu
  • Misafir 12 saat önce
    Sehit aileleri ahi tuttu
  • Misafir 12 saat önce
    günün en güzel haberi, geç bile kalındı...
  • Misafir 12 saat önce
    Devlet gec kaldi bile bunlar tayim yerindese zivanadan cikmislardi
  • Misafir 12 saat önce
    "içerde" idiler.
  • Misafir 12 saat önce
    Güzel Allahım herkesin içini yüzüne yansıtıyor
  • Misafir 12 saat önce
    geç kalınmış bir operasyon.
  • Misafir 12 saat önce
    AH BİRDE BU İNSANI İÇERDEN ÇIKARMASINLAR NE GÜZEL OHHH
  • Misafir 12 saat önce
    bataklığın yok ederler inşallah
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