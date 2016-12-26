Anayasa görüşmelerinde 48 saatlik mesai

TBMM Anayasa Komisyonu'nda, anayasa değişikliği teklifinin tümü üzerinde görüşmelerin devam etmesini isteyen CHP'li milletvekilleriyle, teklifin maddeleri üzerinde görüşülmeye başlanmasını isteyen AK Partili milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

CHP'li milletvekillerinin slogan atarken, AK Partili milletvekilleri bu durumu alkışlayarak protesto etti. Kendisine 'terbiyesiz' dediğini ileri süren AK Partili Salih Cora'ya CHP'li komisyon üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu "Terbiyesiz sensin. Gel lan buraya" diye bağırdı.

AK Parti'nin anayasa değişikliğinin görüşüldüğü, TBMM Anayasa Komisyonu Mustafa Şentop başkanlığında altıncı kez toplandı. Komisyon Başkanı Mustafa Şentop, yargının 'bağımsızlık' ilkesine 'tarafsızlık' ibaresinin ekleneceği anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesinin görüşüleceğini bildirdi. Bunun üzerine usul üzerine konuşmak için söz isteyen CHP'li komisyon üyesi Bülent Tezcan, anayasa değişikliği teklifinin geneli üzerinde görüşlerini bildirecek milletvekilleri olduğunu belirterek, bu nedenle maddelere geçilmemesi gerektiğini bildirdi. Bülent Tezcan, usulsüz bir oylama ile maddeler üzerinde görüşülmeye geçilmesine yönelik karar alındığını anımsatarak “CHP'nin 6 komisyon üyesi var. Sadece bir üye konuşmuş ben dahil beş üyemiz konuşmadık. Korsan usullerle geneli üzerinde görüşmelerin tamamlandığı ifade edilmiştir. Yine usulsüz bir oylama ile maddeler üzerinde görüşmeye geçilmek istenmektedir. İster birinci, ister ikinci, ister üçüncü maddeye geçilsin; bu paket bütün maddeleriyle birlikte bir bütündür ve bir zorbalık rejimi yerleştirmenin teklifidir. Birinci madde tarafsızlıkla ilgili ifadenin geçtiği madde. Hangi bağımsız ve tarafsız yargıdan bahsedeceksiniz. Bugün hakimlerin, savcıların önüne gelen dosyayı 'tutuklamaya sevk etmesem benim başıma iş gelir' diye kaygı içinde yaşadıkları bir Türkiye'deyiz." diye konuştu.

HDP'li komisyon üyesi Mithat Sancar da Cumartesi günü yapılan oylamanın geçersiz kılınmasını, yeni bir oylama yapılmasını, ve teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin devam etmesi gerektiğini savundu. Sancar, "Türkiye'nin geleceğine zaman ayarlı bomba yerleştiriyorsunuz. Buradan çıkış olmaz. Teklifi çekmenizi öneriyorum ama çekmeyeceksiniz sınırsız tartışma yollarını kapatmayın lütfen. Konuşabildiğimiz kadar konuşalım. Bunun kimseye zararı olmaz." dedi.

CHP'LİLER SLOGAN ATTI, AK PARTİLİLER ALKIŞLADI

Daha sonra başkan Mustafa Şentop'un “Bir teklifin geneli üzerindeki müzakereler ne kadar sürebilir? Ne kadar sürerse yeterli olur. Kaç kişi konuşursa olgunlaşmış olur" sözlerine teklifin geneli üzerinde görüşmelerin devam etmesini isteyen CHP'li üyeler tepki gösterdi. AK Parti ve CHP'li üyeler arasında uzun süre tartışma yaşandı. CHP'li milletvekilleri “Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek" diye slogan attı. AK Partili milletvekilleri ise bu durumu alkışlarla protesto etti.

Tartışmalar devam ederken birinci madde üzerinde görüşmeler başladı ve AK Partili komisyon üyesi Yusuf Başar konuştu.

"GEL LAN BURAYA"

Tansiyonun düşmediği toplantıda AK Parti milletvekili Salih Cora'nın kendisine 'terbiyesiz' dediğini iddia eden CHP'li komisyon üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu "Terbiyesiz sensin. Gel lan buraya" diye bağırdı. Kayışoğlu'nu milletvekilleri sakinleştirdi. AK Partili milletvekilleri alkışlayarak Kayışoğlu'nun bu davranışını protesto etti.

Yaşanan tartışmaların ardından Anayasa Komisyonu'nu toplantısına ara verildi. Toplantı öğle arasından sonra yeniden başladaı. AK Parti ve CHP'li vekiller arasında usul tartışması devam ediyor.

4 PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ BİR ARAYA GELDİ



Habertürk TV'den Sibel Erdem'in aktardığı bilgilere göre, Anayasa Komisyonu'nda yaşanan gerginliğe çözüm bulmak amacıyla 4 partinin grup başkanvekilleri bir araya geldi. Bu toplantıda bir karar alınmazken, konuşmaların makul bir sürede olması konuşulurken, bunun görüşmeler sırasında netleşeceği bildirildi.