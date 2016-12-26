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Marmaray İstasyonu yakınında yangın

Alboyacılar sokağı sakinleri yangının elektrik kontağından çıktığını iddia etti

26 Aralık 2016 Pazartesi, 16:11:07 Güncelleme: 16:12:22 İHA

Yenikapı Marmaray İstasyonunun yanında yer alan Alboyacılar sokakta boş halde bulunan ahşap bir ev yandı. Yangının diğer evlere sıçramaması için itfaiye ekipleri büyük çaba gösterdi.

Yenikapı Marmaray İstasyonu'na olduğu bölgede boş bir binada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. 3 katlı boş binanın 3. katını saran alevlerin diğer binalara sıçraması tehlikesine karşı hızla hareket eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alboyacılar sokağı sakinleri yangının elektrik kontağından çıktığını iddia etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri binaya girerek arama yaptı.

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