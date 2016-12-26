Ayhan Bilgen: Milletin kafasında Rus ruleti oynadığını düşünüyoruz

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, anayasa değişiklik teklifine ilişkin, "Bir kişinin hesaplarının, bir kişiye özgü planlamaların bütün ülkenin kaderine dönüştürülmesi, bütün ülkenin bedelini ödeyeceği bir seyre doğru evrilmesi karşısında biz, Parlamentodaki bu sürece destek veren muhalefet partisi lideri ile Cumhurbaşkanının, milletin kafasında Rus ruleti oynadığını düşünüyoruz." dedi.

Bilgen, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken gazetecilere açıklama yaptı.

HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un, sabah erken saatlerde evinde gözaltına alındığını anımsatan Bilgen, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ile ilgili bir işlem olduğu ifade edilse de bu süreçteki hiçbir gözaltıyı "hukuki gerekçeyle ele alınacak bir tutum" olarak görmediklerini bildirdi.

Avukat olmasına rağmen Aysel Tuğluk'un karşılaştığı muamelenin ibretlik olduğunu öne süren Bilgen, Tuğluk'un cezaevindeki milletvekilleri ve eş başkanlarla görüşmeleri organize ettiğini, onların görevlerinden doğan sorumlulukları yürüttüğünü ifade etti. Bilgen, Tuğluk'un gözaltına alınmasının cezaevindeki eş başkanların, milletvekillerinin görevlerini yapamaması için atılmış bir adım olduğunu savundu.

ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ

Bilgen, anayasa değişiklik teklifine de değinerek, teklifle "ucube bir sisteme doğru geçildiğini" iddia etti.

Teklifin öngördüğü modelin, başkanlık sistemleri ve parlamenter rejimlerin dışında, ikisinin arasında kalan bir "devekuşu" modeli olduğunu ileri süren Bilgen, "Bir kişinin hesaplarının, bir kişiye özgü planlamaların bütün ülkenin kaderine dönüştürülmesi, bütün ülkenin bedelini ödeyeceği bir seyre doğru evrilmesi karşısında biz, Parlamento'daki bu sürece destek veren muhalefet partisi lideri ile Cumhurbaşkanının, milletin kafasında Rus ruleti oynadığını düşünüyoruz." dedi.

Bilgen, paketin içeriği itibarıyla tartışılmaya değer çok tarafı olmadığını savunarak, gelecek günlerde toplumsal kesimlerle bu süreci tartışmaya açıp değerlendireceklerini kaydetti.