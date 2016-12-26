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Kemal Kılıçdaroğlu mehmet akif ersoy
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mehmet Akif'i anma mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefat yıl dönümünde bir mesaj yayınlayarak "Mehmet Akif milletimize umut aşılayan bir ışık kaynağıdır" değerlendirmesinde bulundu

26 Aralık 2016 Pazartesi, 18:29:59 Güncelleme: 18:35:22 DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, mesajında Mehmet Akif Ersoy'un Kurtuluş Savaşı'nda millete umut aşılayan bir ışık kaynağı olduğunu belirterek, "'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım/Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!' dizeleri ise halkımızın ruhunda bulunan özgürlük ve bağımsızlık sevdasının en açık ifadesidir. Bir hilal uğruna güneşlerin battığı bugünlerde, Akif'in düşünceleri ve uyarıları herkes tarafından dikkate alınmalıdır" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Mehmet Akif Ersoy'un vefat yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesaj şöyle:

"İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy namuslu bir vatansever, Kurtuluş Savaşı'nda milletimize umut aşılayan bir ışık kaynağıdır. 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek milli mücadeleye katılmış, I. TBMM'de, Burdur Milletvekilli olarak görev üstlenmiştir. 'Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı/Düşün, altındaki binlerce kefensiz yatanı' dizeleri, binbir zorlukla kazandığımız vatana karşı görevlerimizi hatırlatan ebedi bir uyarıdır. 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım/Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!' dizeleri ise halkımızın ruhunda bulunan özgürlük ve bağımsızlık sevdasının en açık ifadesidir. Bir hilal uğruna güneşlerin battığı bugünlerde, Akif'in düşünceleri ve uyarıları herkes tarafından dikkate alınmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 80'inci yıl dönümünde Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyorum."

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