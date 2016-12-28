FETÖ'cü darbe girişimi, milletin direnişi

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15 TEMMUZ: TSK içinde bir grup FETÖ’cü asker, Türkiye’nin farklı kentlerinde darbe girişiminde bulundu. Ankara ve İstanbul’da çatışmalar yaşandı. Başkent’te başta TBMM olmak üzere birçok resmi kurum darbeciler tarafından hedef alındı. FET Ö’nün darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa çıkan halk tarafından püskürtüldü. Saldırılarda 245 kişi şehit oldu.