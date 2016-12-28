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FETÖ'cü darbe girişimi, milletin direnişi

27 Aralık 2016 Salı, 03:33:57

2016 yılının en önemli olayı 15 Temmuz gecesi FET Ö/PDY’nin darbe girişimine karşı halkın ayağa kalkması ve girişimi bastırmasıydı. Terör saldırıları da hafızalarımıza kazınarak derin üzüntü yaşattı

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    ÜMRAN AVCI/GAZETE HABERTÜRK

    5 TEMMUZ: Ramazan Bayramı’nın ilk günü Türkiye, Giresun’dan gelen haberle yasa boğuldu. Askeri helikopterin düşmesi sonucu iki yarbay, eşleri ve çocuklarıyla birlikte toplam 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. 

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    14 TEMMUZ: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FET Ö ana soruşturmasını tamamladı. “Paralel ordu” iddianameye girdi. İddianamede, ‘Danıştay ve Necip Hablemitoğlu cinayetleri Fethullahçı Terör Örgütü’nün işi. TSK ise örgütün kadrolaştığı öncelikli hedefi’ ifadesi yer aldı. 

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    15 TEMMUZ: TSK içinde bir grup FETÖ’cü asker, Türkiye’nin farklı kentlerinde darbe girişiminde bulundu. Ankara ve İstanbul’da çatışmalar yaşandı. Başkent’te başta TBMM olmak üzere birçok resmi kurum darbeciler tarafından hedef alındı. FET Ö’nün darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa çıkan halk tarafından püskürtüldü. Saldırılarda 245 kişi şehit oldu.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 09:59
    ilk 6 ay diyor haberde zaten
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 09:30
    15 TEMMUZ?
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 09:21
    tarık akan
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