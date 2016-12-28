FETÖ'cü darbe girişimi, milletin direnişi

27 Aralık 2016 Salı, 03:33:57 | Güncelleme: 28 Aralık 2016 Çarşamba, 07:32:11
2016 yılının en önemli olayı 15 Temmuz gecesi FET Ö/PDY’nin darbe girişimine karşı halkın ayağa kalkması ve girişimi bastırmasıydı. Terör saldırıları da hafızalarımıza kazınarak derin üzüntü yaşattı
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ÜMRAN AVCI/GAZETE HABERTÜRK
5 TEMMUZ: Ramazan Bayramı’nın ilk günü Türkiye, Giresun’dan gelen haberle yasa boğuldu. Askeri helikopterin düşmesi sonucu iki yarbay, eşleri ve çocuklarıyla birlikte toplam 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
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14 TEMMUZ: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FET Ö ana soruşturmasını tamamladı. “Paralel ordu” iddianameye girdi. İddianamede, ‘Danıştay ve Necip Hablemitoğlu cinayetleri Fethullahçı Terör Örgütü’nün işi. TSK ise örgütün kadrolaştığı öncelikli hedefi’ ifadesi yer aldı.
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15 TEMMUZ: TSK içinde bir grup FETÖ’cü asker, Türkiye’nin farklı kentlerinde darbe girişiminde bulundu. Ankara ve İstanbul’da çatışmalar yaşandı. Başkent’te başta TBMM olmak üzere birçok resmi kurum darbeciler tarafından hedef alındı. FET Ö’nün darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa çıkan halk tarafından püskürtüldü. Saldırılarda 245 kişi şehit oldu.
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16 TEMMUZ: FETÖ’cü cuntanın bombaladığı Meclis, olağanüstü toplandı. Tüm partiler birleşti. Vekiller hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söyledi. Darbe girişimi sonrası yurt genelinde FETÖ operasyonları başladı. 8 darbeci asker Yunanistan’a kaçtı.
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17 TEMMUZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan halka, “Meydanlardan ayrılmayın” çağrısı yaptı. Yurt genelinde demokrasi nöbetleri tutulmaya başlandı.
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20 TEMMUZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi MGK ve Bakanlar Kurulu sonrası 3 aylık OHAL ilan edildiğini açıkladı.
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24 TEMMUZ: Türkiye, FET Ö’nün darbe girişimi sonrası Taksim Meydanı’nda da birlik mesajı verdi. CHP’nin İstanbul Taksim’deki, ‘Cumhuriyet ve Demokrasi’ mitingine AK Partililer de katıldı.
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29 TEMMUZ: Hakkâri Çukurca’da yol kontrolü yapan askerlere PKK’lı teröristler uzun namlulu silahlarla saldırdı. 8 asker şehit oldu.
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DÜĞÜNÜ HEDEF ALAN DEAŞ KATLİAM YAPTI
7 AĞUSTOS: İstanbul Yenikapı’da, ‘Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ düzenlendi. Mitinge 5 milyon insan katıldı. AK Parti’nin yanı sıra, muhalefet partileri CHP ve MHP de liderleriyle mitingte yer aldı.
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10 AĞUSTOS: PKK’lı teröristler Diyarbakır’da polis servis aracının geçişi sırasında bomba yüklü aracı patlattı. Aynı aileden 2’si çocuk 5 kişi yanarak can verdi. Şırnak’ta da yola döşenen bomba patlatıldı ve 4 asker şehit oldu.
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17 AĞUSTOS: ‘Denetimli Serbestlik’ kapsamında 38 bin kişi tahliye edildi.
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18 AĞUSTOS: Türkiye, 15 saatte Van, Elazığ ve Bitlis’te düzenlenen saldırılarda 12 şehit 296 yaralı verdi.
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20 AĞUSTOS: Gaziantep’te gece sokakta düzenlenen bir düğün terör örgütü DEAŞ tarafından hedef alınd. DEAŞ’lı canlı bomba kendini patlatarak katliam yaptı. 57 kişi hayatını kaybetti.
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24 AĞUSTOS: TSK destekli ÖSO öncülüğünde Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı ‘Fırat Kalkanı Harekâtı’ başladı.
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25 AĞUSTOS: PKK’lı teröristler, Artvin’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konvoyuna ateş açtı. Çatışma çıktı: 1 er şehit oldu, 2 asker yaralandı.
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26 AĞUSTOS: Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde PKK’lı teröristler, 10 ton bomba yüklü hafriyat kamyonuyla Çevik Kuvvet’e 50 metre uzaklıktaki polis kontrol noktasına intihar saldırısı düzenledi. 11 polis şehit oldu. 3’ü sivil 78 kişi yaralandı.
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ŞORT GİYDİĞİ İÇİN OTOBÜSTE DARP EDİLDİ
11 EYLÜL: 28 belediyeye kayyum başkan atandı. 24’ü HDP, 3’ü AK Parti, 1’i MHP’li başkan yerine görevlendirme yapıldı.
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17 EYLÜL: İstanbul’da 23 yaşındaki hemşire Ayşegül T.’yi şort giydiği için otobüste tekmeleyen saldırgan Abdullah Çakıroğlu yakalandı.
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23 EYLÜL: Murat Akbulut adlı yolcu, tartıştığı metrobüs şoförüne otobüs seyir halindeyken şemsiye ile saldırdı. Kontrolden çıkan metrobüs karşı yoldan gelen araçları biçti. 1 milyon liralık hasarlı kazada şans eseri ölen olmadı.
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26 EYLÜL: Teröristler Şırnak-Van Karayolu’nda kontrol noktasına roketle saldırdı. 6 asker şehit oldu. Mardin Derik’te de teröristler asker ve sivilleri taşıyan sivil aracın geçişinde yola tuzaklanan bombayı patlattı. 4 asker şehit düştü.
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ŞEMDİNLİ ’DE PKK HAİNLİĞİ: 18 ŞEHİT
9 EKİM: Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde terör örgütü PKK, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Durak 2. Hudut Bölüğü’ne yönelik saldırı düzenledi. Saldırıda 10 asker ile 8 vatandaş şehit düştü. 11’i asker 27 kişi yaralandı.
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31 EKİM: Cumhuriyet Gazetesi’ne, terör örgütlerine destek olduğu iddiasıyla operasyon düzenlendi. Savcılık, Cumhuriyet Gazetesi’nin 16 yazar ve yöneticisi hakkında, “PKK ve FETÖ adına suç işleme” iddiasıyla gözaltı kararı çıkardı.
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HDP’Lİ VEKİLLER İÇİN TUTUKLAMA
4 KASIM: HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu 12 milletvekili polis tarafından gözaltına alındı. Sırrı Süreyya Önder, Ziya Pir ve İmam Taşçıer adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş, Yüksekdağ ile HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, milletvekilleri Abdullah Zeydan, Ferhat Encü, Leyla Birlik, Gülser Yıldırım ve Nursel Aydoğan tutuklandı.
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4 KASIM: Diyarbakır’ın merkez Bağlar İlçesi’nde, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasının önünde 1.5 ton bomba yüklü minibüs patlatıldı. Saldırıda 2’si polis, 9’u sivil 11 kişi şehit oldu.
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11 KASIM: Mardin’in Derik İlçesi Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk makamına konulan bombanın uzaktan kumandayla patlatılmasıyla şehit düştü. Saldırıyı Kaymakamlık’ta çalışan terör örgütü üyelerinin düzenlediği ortaya çıktı.
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29 KASIM: Adana’nın Aladağ İlçesi’nde ortaöğretim öğrencilerinin kaldığı 3 katlı özel kız yurdunda yangın çıktı. 11 kız öğrenci ile 1 kadın bakıcı yanarak can verdi. 22 öğrenci de yaralandı.
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10 ARALIK: Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası Vodafone Arena’nın önünde terör örgütü PKK bombalı araçla saldırı düzenledi. Bir diğer canlı bomba da kendini patlattı. Saldırıda 38’i polis, 7’si sivil 45 kişi şehit oldu, 238 kişi yaralandı.
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17 ARALIK: Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı’nda, çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse PKK’lı teröristler bombalı araçla saldırı düzenledi. Saldırıda 14 asker şehit oldu, 56 kişi yaralandı.
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19 ARALIK: Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde Çevik Kuvvet’te görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürüldü. Saldırgan, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.
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25 TEMMUZ: Dünyaca ünlü tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık 100 yaşında hayatını kaybetti.
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29 AĞUSTOS: Türk edebiyatının çınarlarından Vedat Türkali’yi kaybettik. Türkali, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde sonsuzluğa uğurlandı.
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30 AĞUSTOS: Sanatçı Naşide Göktürk hayatını kaybetti.
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16 EYLÜL: Yeşilçam’da yüzden fazla filmde rol alan, birçok ödülü kaldıran sanatçı Tarık Akan, akciğer kanseri nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybetti.
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12 EKİM: Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan yaşamını yitirdi.
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2 KASIM: Tiyatro sanatçısı Gönül Ülkü Özcan’ı, 85 yaşında kaybettik.
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30 KASIM: Oyuncu Erdal Tosun, Sarıyer’de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
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7 ARALIK: Eski Bakan ve Meclis Başkanı İsmet Sezgin, 88 yaşında GATA’da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata veda etti.
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İLK TERÖR SALDIRISI OCAK AYINDA YAŞANDI
- 12 OCAK: Terör örgütü DEAŞ, Sultanahmet’te canlı bomba saldırısı düzenledi. 8’i Alman 10 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı. Yeni yılın ilk günlerinde saldırının gerçekleştiren canlı bombanın 1988 doğumlu Suriye uyruklu Nabil Fadli olduğu belirlendi.
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14 OCAK: Terör örgütü PKK, Diyarbakır’da emniyet lojmanlarında 1 tonluk ‘ölüm kokteyli’ patlattı. 3’ü çocuk, 1’i polis 6 kişi hayatını kaybetti. 10’u çocuk 39 kişiyse yaralandı. Sokağa çıkma yasakları ve terör olaylarıyla ilgili bin 128 imzalı bildiriye soruşturma açıldı. Bazı akademisyenler gözaltına alınırken, İstanbul’da 123, Ankara’da 153, İzmir’de 45 olmak üzere 321 kişiye soruşturma açıldı.
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6 OCAK: İstanbul’un en kalabalık merkezlerinden olan Bağdat Caddesi’nde tecavüz dehşeti yaşandı. Bıçaklı saldırgan, evine giden E.F.B. isminde, 19 yaşındaki genç kızı bir binanın arka bahçesine sürükleyip tecavüz etti, cep telefonu ve 65 lirasını aldı. Olaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Mahkeme, sanık Cengiz Ay için cinsel saldırı ve yağmadan 45 yıl hapis cezasına hükmetti.
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29 OCAK: Ünlü yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin, kullandığı otomobille polis ekip otosuna çarparak polis memuru İsmet Alagöz’ün ölümüne neden oldu. Kazada bir polis memuru da yaralandı. Tutuklanan Çetin, ekim ayında serbest bırakıldı.
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SABANCI SUİKASTININ FAİLİ AKKOL YAKALANDI
2 ŞUBAT: İşadamı Özdemir Sabancı suikastının failleri arasında olan ve 20 yıldır aranan DHKP/C terör örgütü mensubu İsmail Akkol, yanındaki terörist Fadik Adıyaman ile birlikte yapılan fotoğraf eşleşmesiyle Söke’de yakalandı.
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17 ŞUBAT: Ankara’da bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. TBMM, Genelkurmay ve kuvvet komutanlıklarının 300 metre yakınında gerçekleştirilen saldırıda 5 askeri servis aracı hedef alındı. Bomba yüklü lüks bir araç hızla servislere çarptı. Saldırıda 29 kişi şehit olurken, 61 kişi de yaralandı.
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BERATCAN’IN ÖLÜMÜ TÜRKİYE’Yİ AĞLATTI
13 MART: Ankara Kızılay’da bomba yüklü otomobilde canlı bomba yelekleri bulunan 2 terörist, aralarında öğrencilerin de bulunduğu sivilleri hedef aldı. Bomba yüklü araç, duraktaki toplu taşıma araçlarının yanında patladı. Hain saldırıda 38 kişi hayatını kaybetti.
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19 MART: Kızılay saldırısından bir hafta sonra terör İstanbul’u tekrar hedef aldı. İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen canlı bomba saldırısında 4 turist hayatını kaybetti. Terörist paramparça oldu.
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23 MART: İstanbul Kartal’da ortadan kaybolan 10 yaşındaki Beratcan Karakütük günlerce arandı. Ailesinin iyi bir haber beklediği Beratcan’ın cesedi, su kanalında bulundu. Beratcan’ı, annesinin sevgilisi olduğu iddia edilen servis sürücüsü Ersin K.’nın öldürdüğü anlaşıldı. Anne ile katil zanlısı karşılıklı birbirlerini suçladı.
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31 MART: Diyarbakır’ın merkez Bağlar İlçesi’nde polis servis aracının geçişi sırasında bomba yüklü araç uzaktan patlatıldı. Saldırıda 8 polis şehit olurken, 12’si polis 26 kişi yaralandı.
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TACİZCİ ÖĞRETMENE 508 YIL HAPİS VERİLDİ
5 NİSAN: Türkiye’den veri tabanını ele geçiren bilgisayar korsanları 50 milyon vatandaşın kimlik bilgilerini dünyaya servis etti. Veri tabanının bulunduğu site gece 01.00 sularında kapandı ama isimden açık adrese ve TC numarasına kadar her tür bilgi ellerine geçti.
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20 NİSAN: Karaman’da 10 erkek öğrenciye ‘cinsel istismarda’ bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sınıf öğretmeni Muharrem B. (54), 508 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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27 NİSAN: Terörün hedefi bu kez Bursa’daydı. 25 yaşlarındaki kadın canlı bomba, Bursa’da Ulu Cami yakınlarında kendisini patladı. Saldırıda 13 kişi yaralandı.
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TERÖR GAZİANTEP’TE POLİSİ HEDEF ALDI
1 MAYIS: 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle görevli olan TOMA’yı takip eden bombacı bir araç Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde “Dur” ihtarına uymadı. Eskort araçtan polise ateş açıldı. Saldırıda 1 ton bomba kullanıldı. Emniyet Müdürlüğü’ne bombalı araçla saldıran terörist, DEAŞ üyesi İsmail Güneş çıktı.
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12 MAYIS: Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesi’ne bağlı Tanışık Mahallesi’nde PKK’lı teröristler, Yakar ve Yaman ailelerini tehdit etti. Mahalleli, teröristlerin bulunduğu kamyonetin peşine düştü. PKK’lı teröristler, Sur Dürümlü’de kamyoneti bırakıp kaçtı. Takip eden grup yaklaştığında, bomba yüklü kamyonet patlatıldı. 16 kişi hayatını kaybetti.
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24 MAYIS: Van’da, Çaldıran-Doğubayazıt Karayolu’nda TIR’ları ateşe veren PKK’lı teröristler, askeri aracın geçişi sırasında yola döşedikleri bombayı patlattı. Hain saldırıda Çaldıran İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kıvanç Cesur ile 5 asker şehit düştü.
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30 MAYIS: Türkiye bebek yüzlü seri katil ile tanıştı. Kartal’da bir öğretmeni öldürmek suçundan aranan Atalay Filiz’in, 3 yıl önce de Ankara’da Göktuğ Demirarslan (24) ile Rus sevgilisi Elena Radchikova’yı öldürdüğü ortaya çıktı. Kız arkadaşının da katili olabileceği şüphesi basına yansıyan firari seri katil Filiz, ‘Aranıyor’ haberleriyle yürekleri ağızlara getirdi. Türkiye’nin günlerce konuştuğu Atalay Filiz, 12 Haziran’da yakalandı.
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HAVALİMANINA YÖNELİK SALDIRIDA 44 CANIMIZ GİTTİ
7 HAZİRAN: İstanbul Vezneciler’de Çevik Kuvvet’i taşıyan servis minibüsünün geçişi sırasında teröristler bomba yüklü aracı uzaktan kumandayla patlattı. Kalleş saldırıda 6 polis şehit oldu, 5 sivil vatandaş da hayatını kaybetti.
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8 HAZİRAN: Mardin’de, Midyat Emniyeti’ne araçla saldıran terörist, ilk bebeğine hamile olan polis memuru Şerife Özden Kalmış ile 1 çocuk annesi Nefize Özsoy’u şehit etti. Olayda 3 sivil yurttaş da hayatını kaybetti.
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28 HAZİRAN: İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 3 DEAŞ’lı canlı bomba kendini patlattı. Hain saldırıda 44 kişi hayatını kaybederken, 199 kişi de yaralandı.
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1 OCAK: Yazar ve avukat Yiğit Okur 81 yaşında yaşama veda etti.
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21 OCAK: Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç spor yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.
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22 OCAK: Edebiyatın çınarı Tahsin Yücel 83 yaşında yaşamını yitirdi.
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22 OCAK: Eski CHP Milletvekili Kamer Genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç, 5 dönem TBMM’de millitvekilliği yapmıştı.
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20 NİSAN: Besteci, söz yazarı, müzisyen Attila Özdemiroğlu hayatını kaybetti.
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15 MAYIS: Aort damarındaki yırtılma nedeniyle bir hafta yoğun bakımda kalan ünlü oyuncu Oya Aydoğan kurtarılamadı.
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2 HAZİRAN: Alp Buğdaycı cezaevinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. 1995’te, Metin Kaçan ile birlikte Güneş K.’ya tecavüz ettiği ileri sürülen Buğdaycı, cezası onanınca Metris Cezaevi’ne konulmuştu.
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7 HAZİRAN: Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Tanju Gürsu 77 yaşında hayatını kaybetti.
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15 HAZİRAN: Gazeteci Hakkı Devrim 87 yaşında hayata veda etti.
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22 HAZİRAN: İlahiyat Bilimci Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk yaşamını yitirdi.