Elazığ'da akıl sağlığı yerinde olmayan şahıs 2 kişiyi yaraladı

Elazığ'da bir köyde 15 yıl önce annesini balta ile öldüren ve akıl sağlığı yerinde olmadığı belirlenen şahıs, bugün tüfekle köyde rastgele ateş açarak 1'i ağır 2 kişiyi yaraladı.

Olay, merkeze bağlı Aşağı İçme Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akıl sağlı yerinde olmadığı öğrenilen 42 yaşındaki Yavuz Karabulut, evden av tüfeği ile çıkarak rast gele 5-6 el ateş etti. Olayda, Karabulut'un karşı komşusu Yaşar Gezer (66), bacakları ve karnından , Safiye Ergül ise bacağından yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan şüpheli Yavuz Karabulut ise bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

15 YIL ÖNCE ANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞ

İki kişinin yaralanmasına sebep olan Yavuz Karabulut'un 27 yaşındayken, 2001 yılında annesi Emine Karabulut'un (50) başına balta ile öldürdüğü ortaya çıktı. Annesinin öldürmekten yakalanarak cezaevine gönderilen ardından da akıl sağlığı yerinde olmadığı için tedavi gören Karabulut'un, 4,5 yıl sonra tekrar cezai ehliyeti bulunmadığı için tedavisinin ardından serbest kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.