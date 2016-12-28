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Irak Telafer Haşdi Şabi Hatay
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Telafer'den kaçanlar Türkiye'ye sığındı

Irak'ın Telafer bölgesinden kaçan ve çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu Türkmenlere Hatay Yardımlaşma Derneğince yardımda bulunuluyor

27 Aralık 2016 Salı, 20:53:17 Güncelleme: 28 Aralık 2016 Çarşamba, 11:28:15 AA

Irak'ın Telafer bölgesinden, Haşdi Şabi'nin saldırıları nedeniyle kaçarak Suriye üzerinden Türkiye'ye sığınan, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu Türkmenlere, Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) yardım eli uzatıyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, otogar yanındaki Hatay Yardımlaşma Derneğine (HAYAD) başvuran büyük bölümü kadın ve çocuklardan oluşan Türkmenlere, sıcak çorba ikramında bulunuluyor ve temiz kıyafet veriliyor.

HAYAD Başkanı Rahmi Vardı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki haftadır günde ortalama 200-300 civarında kişinin üstleri çamur içerisinde derneğe geldiğini söyledi.

Gelenlere çorba ikramında bulunup banyo yaptırdıklarını ve yeni kıyafet verdiklerini belirten Vardı, "Bunlar, kendilerinin ifadesine göre, Telafer'den geliyorlar. Orada Haşdi Şabi'nin zulmünden kaçıyorlar. İfadelerine göre, 'kızları kaçırıp götürüyorlar, canımızı kurtarmak için kaçıyoruz' diyorlar. Yaklaşık bir ay, 40 gün yürüyerek Suriye'ye geçiyorlar, oradan da Türkiye'ye geliyorlar. Nereden, nasıl girdiklerini bilmiyoruz ama biz elimizden geldiğince onlara sahip çıkıyoruz. Telafer'de Haşdi Şabi zulmünü görenler, namusları ve canları için kendi öz vatanlarına doğru gelmeye gayret ediyorlar." diye konuştu.

Vardı, mazlumun dinini, mezhebini, ırkını sormadan ellerinden geldiğince yardım ettiklerini, dernekte bir süre bekleyen Türkmenlerin daha sonra Türkiye'nin farklı illerinde bulunan akrabalarının yanı gittiğini söyledi.

Türkiye'ye eşi ve iki çocuğu ile sığınan Selva İdris, yaklaşık üç ay önce Telafer'den çıktığını ve Suriye'ye ulaştığını kaydetti.

Zaman zaman araçlar ile çoğu zaman da yürüyerek Suriye'ye geldiklerini belirten İdris, "Haşdi Şabi'den kaçtık. Muhammed daha 9 aylık, diğer oğlum Ali de 5 yaşında. Türkiye'ye sığındık, burada Ankara'ya gideceğiz, orada akrabalarımız var." dedi.

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