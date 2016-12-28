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FETÖ FETÖ abisi İtirafçı sınav soruları
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FETÖ telefondan soru servisi yaptı

İtirafçı olan FETÖ abisi 2009-2013 yılları arasındaki KPSS, KPDS ve ALES sorularının kendisine verildiğini söyledi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 03:57:53 Güncelleme: 10:06:13

FETÖ soruşturması kapsamında itirafçı olan bir örgüt abisi, 2009-2013 yılları arasındaki KPSS, KPDS ve ALES sorularının kendisine verildiğini söyledi. Bir ilin polis okulunun sorumluluğunu da yapan itirafçı, Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman’a verdiği ifadede bazı sınav sorularının CD ve flash bellek ile bizzat elden verildiğini, bazılarının ise örgütün kullandığı “Viber” gibi mesajlaşma programları üzerinden servis edildiği belirtti.

Soruları aldığını kimseye söylemeyeceğine dair Kur’an üzerine el bastırdıklarını ve “nikahımın üzerine yemin ederim” diyerek yemin ettirdiklerini kaydeden itirafçı, “Bana, ‘kamuda çalışmam halinde daha iyi hizmet edebileceğimi, soru alma konusunun caiz olduğunu’ söylüyorlardı” dedi.

- Fevzi ÇAKIR / GAZETE HABERTÜRK

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YORUMLAR 1
  • Misafir 6 saat önce
    tüh yazıklar olsun
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