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Kadıköy-Pendik minibüs hattı Kadıköy-Kartal minibüs hattı otizmli çocuk
GÜNDEM

Otizmli çocuğun minibüsten indirilmesi vicdanları kanattı

Kadıköy-Pendik ve Kadıköy-Kartal minibüs hattında birkaç gün arayla iki otizmli çocuğun minibüsten indirilmesi vicdanları kanattı. Otizmli eski öğrencisinin ve dedesinin diğer yolcular tarafından minibüsten nasıl indirilmeye çalışıldığına tanık olan psikolog, yaşananları Habertürk’e anlattı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 04:05:25 Güncelleme: 09:45:37

Her şey geçen hafta psikolog Cihan Çelik’in Kadıköy-Pendik minibüs hattında eski öğrencisi otizmli Alican’ı görmesiyle başladı. Alican’ın yüksek sesle bağırması nedeniyle minibüsten indirilmek istenmesi üzerine yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan Çelik, bir anda gündem oldu. Henüz bu şokun üzerinden çok geçmemişken basına yansıyan bir başka minibüs olayı da önceki gün Kadıköy-Kartal minibüs hattında yaşandı.

‘DEDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU’

Otizm ve çocuk-aile danışmanlığı yapan Psikolog Çelik o gün yaşananları, “Alican otizimli bir çocuk, ailesi onu dedesi ve anneannesine bırakmıştı. Arada bir yüksek sesle bağırıyor. O gün dedesi Nejat Bey minibüse binerken herkese ‘Kusura bakmayın Göztepe’de ineceğiz’ dedi. Bir yolcu Alican’dan rahatsız oldu ve inin diye bağırmaya başladı. Birkaç kişi daha destek verince dedesi de inmek istedi. Ben inmelerini engelledim. Tartışmalar üzerine Nejat Bey ‘Allah Alican’ın canını benden önce alsın, yoksa kimse bakmaz bu çocuğa’ diyerek ağlamaya başladı” diye anlattı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kadıköy-Kartal hattında yaşanan olayda ise bir anneanne, otizmli torunuyla minibüse binmek istedi. Şöför öne oturmasına izin vermeyince çocuk telaşlandı ve kaçtı. Torununu kaybettiğini sanan anneanne sinir krizi geçirdi.

Yeniden durağa gelen çocuk bu kez arkadaki minibüse binerek yine ön koltuğa oturdu. Yakınındaki bir kafede bulunan otizmli çocuğu olan babalar olayı telefonla kayda aldı. Polis ekipleri çocuğu arkadaki minibüse bindirerek yoluna devam etti.

Can METE / GAZETE HABERTÜRK

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YORUMLAR 35
  • Misafir 19 dakika önce
    Allah bildiği gibi yapsın inşallah vicdansızlar o çocuklar melekler kadar masum ve temiz Allahım hepsine ve her birimize yardım etsin inşallah.. :(
  • Misafir 4 saat önce
    Bu insanlarda hiç Allah korkusu ve merhamet duygusu yok mu!
  • Misafir 4 saat önce
    merhamet duygusunu kaybetmisse anliyamaz birazcik saygi cocuklara
  • Misafir 4 saat önce
    Yarabbi sen sifasini veresin
  • Misafir 5 saat önce
    lokantada yemek yerken hasta bir cocuk bayağı bir ses yaptı.ailesi üzülecek diye kafamızı çevirip bakmadık bile rahatsız olduğumuzu bildirmedik.Rabbım insanlara merhamet et.
  • Misafir 5 saat önce
    insanlığından utansınlar
  • Misafir 5 saat önce
    HERKES BİR ENGELLİ ADAYIDIR
  • Misafir 6 saat önce
    böyle vicdansızlık olurmu ya otizm hepimizin çoçuğunda olailir onları topluma kazandırmak yerine dışlamak neyin nesi
  • Misafir 6 saat önce
    neden ''benimde başıma gelebilir benimde çocugum otizmli olabilir '' empatisi kurulmuyor yazıklar olsun bize ne oluyor bize ?
  • Misafir 6 saat önce
    Küçük bir çocuğun hastalığına bile tahammül edemeyen bir toplum olmuş yazıklar olsun.utanın diyeceğim ama utanma duygusu da insana özgü bir özellikdir.
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