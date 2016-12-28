Otizmli çocuğun minibüsten indirilmesi vicdanları kanattı

Her şey geçen hafta psikolog Cihan Çelik’in Kadıköy-Pendik minibüs hattında eski öğrencisi otizmli Alican’ı görmesiyle başladı. Alican’ın yüksek sesle bağırması nedeniyle minibüsten indirilmek istenmesi üzerine yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan Çelik, bir anda gündem oldu. Henüz bu şokun üzerinden çok geçmemişken basına yansıyan bir başka minibüs olayı da önceki gün Kadıköy-Kartal minibüs hattında yaşandı.

‘DEDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU’

Otizm ve çocuk-aile danışmanlığı yapan Psikolog Çelik o gün yaşananları, “Alican otizimli bir çocuk, ailesi onu dedesi ve anneannesine bırakmıştı. Arada bir yüksek sesle bağırıyor. O gün dedesi Nejat Bey minibüse binerken herkese ‘Kusura bakmayın Göztepe’de ineceğiz’ dedi. Bir yolcu Alican’dan rahatsız oldu ve inin diye bağırmaya başladı. Birkaç kişi daha destek verince dedesi de inmek istedi. Ben inmelerini engelledim. Tartışmalar üzerine Nejat Bey ‘Allah Alican’ın canını benden önce alsın, yoksa kimse bakmaz bu çocuğa’ diyerek ağlamaya başladı” diye anlattı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kadıköy-Kartal hattında yaşanan olayda ise bir anneanne, otizmli torunuyla minibüse binmek istedi. Şöför öne oturmasına izin vermeyince çocuk telaşlandı ve kaçtı. Torununu kaybettiğini sanan anneanne sinir krizi geçirdi.

Yeniden durağa gelen çocuk bu kez arkadaki minibüse binerek yine ön koltuğa oturdu. Yakınındaki bir kafede bulunan otizmli çocuğu olan babalar olayı telefonla kayda aldı. Polis ekipleri çocuğu arkadaki minibüse bindirerek yoluna devam etti.

Can METE / GAZETE HABERTÜRK