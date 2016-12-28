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Muhammet Fatih Safitürk
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Şehit kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün eşinin paylaşımı yürekleri burktu

Şehit Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün eşi Ayşegül Safitürk'ün paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 15:49:21 Güncelleme: 15:52:25 DHA

Şehit Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün eşi Ayşegül Safitürk'ün sosyal medya hesabından oğlunun babasının mezarının başında çekilen fotoğrafını paylaşarak, duygu dolu sözler yazması yürekleri burktu.

Şehit Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün eşi Ayşegül Safitürk sosyal medya hesabından Sakarya'nın Arifiye İlçesi'ndeki babasının mezarını ziyaret eden oğlu 3 yaşındaki Asım Eren'in fotoğrafını paylaştı. Ayşegül Safitürk, "Hala kulaklarımda baba oğul kahkahalarınız, neler oldu böyle, nedir bu acı, ızdırap, bu sükunet, kalanını cennetteki buluşmaya mı sakladınız" sözlerini paylaşması yürekleri burktu. Ayşegül Safitürk'ün paylaşımı çok sayıda kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 21 dakika önce
    :( sözün bittiği bir paylaşım zor zor zor dayanması çok zor!!!
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