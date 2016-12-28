28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
samsun
GÜNDEM

Samsun'da genç işçinin sır ölümü

Samsun'da 23 yaşındaki bir işçi fabrikada bayıldıktan sonra hastanede hayatını yitirdi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 18:58:16 Güncelleme: 18:59:54 DHA

Samsun'da çalıştığı fabrikada mesai arkadaşları tarafından yerde baygın halde bulunan işçi 23 yaşındaki Halil Bilmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölmez'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olay bugün Tekkeköy İlçesi Kirazlık Mahallesi Örnek Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Boru üretimi yapılan bir fabrikada çalışan Halil Bilmez, mesai arkadaşları tarafından yerde baygın halde bulundu.

Fabrikanın ambulansıyla hastaneye götürülmek üzere yola çıkarılan Bilmez, yolda 112 ambulansına alınıp özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Halil Bilmez kurtarılamadı. Ölmez'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
7 gündür haber alınamayan genç kız bulundu
GÜNDEM

7 gündür haber alınamayan genç kız baskında bulundu
Samsun'da 8 gündür kayıp olan Melike Seven aranıyor
GÜNDEM

Her yerde aranıyor!
Kendisine sigara vermeyeni 6 yerinden bıçaklayan çocuk tutuklandı
GÜNDEM

Sigara vermedi diye 6 yerinden bıçakladı
Samsun'da bir genç boğazı kesilerek can verdi
GÜNDEM

Boğazı kesilerek can verdi!
Eşini 3. katın balkonundan attığı iddia edilen koca beraat etti
GÜNDEM

Eşini 3. kattan attı beraat etti!
Samsunlular aynı anda 1 milyon dolar bozdurdu
GÜNDEM

Dolarlar çantalara sığmadı, bozdurdular!
Kosova Cumhurbaşkanı Taçi: Türkiye'de terörist kimse, o Kosova için de teröristtir
GÜNDEM

"TÜRKİYE'DE TERÖRİST KİMSE, O KOSOVA İÇİN DE TERÖRİSTTİR"
Van'da eve el bombalı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM

VAN'DA EVE EL BOMBALI SALDIRI

İngiliz uçak gemisi tamamen parçalanacak
GÜNDEM

TAMAMEN PARÇALANACAK!
Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye şu anda yönetilmiyor
GÜNDEM

"İNSANDA BİRAZ UTANMA, AHLAK OLUR"
İGDAŞ'tan önemli uyarı
GÜNDEM

İGDAŞ'TAN ÖNEMLİ UYARI
Cumhurbaşkanına hakaret eden akademisyen görevden uzaklaştırıldı
GÜNDEM

ERDOĞAN'A HAKARET EDEN AKADEMİSYEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI