Samsun'da genç işçinin sır ölümü

Samsun'da çalıştığı fabrikada mesai arkadaşları tarafından yerde baygın halde bulunan işçi 23 yaşındaki Halil Bilmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölmez'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.



Olay bugün Tekkeköy İlçesi Kirazlık Mahallesi Örnek Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Boru üretimi yapılan bir fabrikada çalışan Halil Bilmez, mesai arkadaşları tarafından yerde baygın halde bulundu.

Fabrikanın ambulansıyla hastaneye götürülmek üzere yola çıkarılan Bilmez, yolda 112 ambulansına alınıp özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Halil Bilmez kurtarılamadı. Ölmez'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.