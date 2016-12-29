15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 29 Aralık Perşembe günü raporu.

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61 RÜTBELİ ASKER TUTUKLANDI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 65 rütbeli askerden 61'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, TSK içerisinde görev yapan ve "ByLock" kullanan örgüt mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ve aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 65 kişi, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 61'i tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise "Etkin Pişmanlık Yasası"ndan faydalanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Kara, Hava ve Deniz kuvvet komutanlıklarında çeşitli rütbelerde görevli 575 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 58 ilde 17 Aralık'ta 2 ayrı operasyon düzenlenmiş ve haklarında gözaltı kararı verilenlerden 351'i yakalanmıştı.

Aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu belirtilen 286 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI

Niğde'nin Bor İlçe Emniyet Müdürü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, önceki yıllarda Tokat'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevi yaptığı dönemdeki konular nedeniyle yapılan araştırmalar sonunda Bor İlçesi Emniyet Müdürü N. M. T. hakkında soruşturma açıldı. Bor İlçe Emniyet Müdürü N.M. T. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında bugün akşam saatlerinde Bor ilçesinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan N.M. T., sorgulanmak üzere Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (İHA)

GİRESUN'DA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Giresun ve İstanbulda bir şirkete yönelik düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 2si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma doğrultusunda Giresun ve İstanbulda faaliyet gösteren bir şirkete yönelik 14 Aralıkta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan, aralarında firma sahiplerinin bulunduğu 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şirketin sahibi 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 zanlı, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şirkete, ilgili mahkeme tarafından kayyum ataması yapıldı. (AA)

DÜZCE ESKİ İL JANDARMA KOMUTANI ALBAY BİLAL GÜVENİR TUTUKLANDI

DÜZCE İl Jandarma eski Komutanı Albay Bilal Güvenir, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen 8 Kasım'da gözaltına alınan İl Jandarma eski Komutanı Albay Bilal Güvenir, 28 Kasım'da nöbetçi mahkemce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 3 Kasım'da görevinden uzaklaştırılan, 22 Kasım'da Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen Güvenir hakkında aynı soruşturma kapsamında yeniden gözaltı kararı çıkarıldı. Dün akşam Ankara'dan otobüsle Düzce'ye giderken Bolu'nun Gerede İlçesi'nde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Güvenir, bugün Düzce Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)

KASTAMONU'DA 16 KİŞİ TUTUKLANDI

KASTAMONU'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 kişiden 16'sı çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, örgütün üniversite yapılanmasına yönelik iki ayrı operasyon yapıldı. Geçen 2 Aralık'ta Kastamonu merkezli, Ankara, Adana, Muş, Bingöl, Çankırı, Mardin, Düzce, Amasya, Zonguldak ve Kars'ta, 15 Aralık'ta yine Kastamonu merkezli Denizli, Ankara, Aydın, Zonguldak ve Bingöl'de yapılan operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Kastamonu Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerin örgüt saflarına katılması için faaliyetlerde bulundukları belirtildi. Örgüt evlerinde kalan, gıda ve diğer ihtiyaçları esnaf tarafından karşılanan öğrencilerin askeri okullara yönlendirilmesine yönelik faaliyette bulunduğu ileri sürülen şüpheliler, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. 16 kişi nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bıraklıdı. Aynı soruşturmada 4 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi. (DHA)

SİVAS'TA 1 HAKİM TUTUKLANDI

Sivasta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan hakim tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Sivas 2. Asliye Ceza Hakimi N.Kyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hakim N.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (AA)

ALANYA'DA 22 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi.

Terör örgütü FETÖ/PDY'nin Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) yapılanmasına yönelik 13 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın, 22 öğretim görevlisi ve okutmanın, Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'ndeki ifade işlemleri tamamlandı.

Alanya Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin 17-25 Aralık sürecinden sonra örgüt kontrolündeki bankaya para yatırmaya devam ettikleri, örgüte ait yurt dışı eğitim kurumlarını ziyaret ederek, eğitim verdikleri öğrenildi. (AA)

ÇORUM'DA 14 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çorum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan Ş.A, S.G, M.K, M.G, K.K, H.K, F.O, B.Ş, M.G, H.M, A.M, A.K, E.K, H.K, M.F.N, M.Y. ve M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında açığa alınan öğretim görevlileri ile iş adamlarının da bulunduğu zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi, M.G, H.M. ve A.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılar arasındaki öğretim görevlilerinin, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürüldü. (AA)

USULSÜZ DİNLEME VE 15 TEMMUZ DAVALARINA BİRLEŞTİRME İSTEMİ

İzmir'de yürütülen usulsüz dinleme davasında savcı verdiği müteaalasında, davanın 15 Temmuz darbe girişimi davasıyla birleştirilmesini istedi. (HABERTÜRK HABER MERKEZİ)

ERZURUM'DA "FETÖ İMAMI" 11 KİŞİ TUTUKLANDI

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan örgütün 11 sözde imamı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen FETÖ soruşturması kapsamında Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, başarılı operasyonda FETÖ'nün Doğu Anadolu'daki himmet şebekesini çökertti. Polisin, bazı adreslere düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı örgütün sözde imamı olduğu öğrenilen 12 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısının tutuklama talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk ettiği 12 zanlıdan 11'i ilk sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine kondu. (İHA)

TRABZON'DA 6 ASKER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Trabzon merkezli 10 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan askeri personelden, aralarında Artvin Garnizon Komutanı Piyade Albay Adnan Dinçsoyun da bulunduğu 6sı adliyeye sevk edildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Trabzon, İstanbul, Ankara, İzmir, Malatya, Erzurum, Çanakkale, Bolu, Artvin ve Van ile KKTCde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Piyade Albay Dinçsoy, Kıbrıs Mekanize Piyade Tabur Komutanlığında görevli Kurmay Yarbay İ.A, Genelkurmay Başkanlığı Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanı Albay İ.G, Binbaşı M.I, Kurmay Yarbay R.D. ve Yüzbaşı A.Önün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 Aralıkta düzenlenen operasyonda aralarında Artvin Garnizon Komutanı Piyade Albay Dinçsoy ve Yayladağı 3. Hudut Tabur Komutanı ve Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Yarbay Bülent Nar ile rütbeli askerlerin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı. (AA)

VAN'DA 2 ASTSUBAY GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik 22 ilde yürütülen soruşturma kapsamında Vanda 2 astsubay gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama kararı çıkarılan 2 astsubayı Vanda gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankaraya gönderildi. (AA)

SAMSUN'DA 26 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Samsun merkezli 14 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan toplam 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde FETÖ/PDY soruşturması kapmasında 8 gün önce Samsun merkezli Asarcık ilçesi ile İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Adana, Muğla, Karabük, Rize, Kahramanmaraş, Tokat, Kayseri, Bayburt ve Ağrı illerinde 41 ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlemişti. 85 polisin görev aldığı operasyonda aralarında iş adamları, FETÖ'nün eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, mali müşavir, mühendis, muhasebeci, memur, üniversite öğrencisi, askeri okuldan atılan öğrenciler, ihraç olan 1 teğmen ile özel sektör çalışanlarının da bulunduğu toplam 2'si kadın 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 26 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Adliye sevk edilenlerin FETÖ-PDY öğrenci yapılanmasının ve örgütün askeri liselere öğrenci yerleştirme ile iş adamlarının örgüte finans sağlama suçlarını işledikleri iddia edildi. (İHA)

İSTANBUL'DA DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NDA GÖREVLİ RÜTBELİ 31 ASKER YAKALANDI

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli çeşitli rütbelerdeki 45 şüpheliden 31i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, TSK içerisinde görev yapan ve "ByLock" kullanan örgüt mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ikinci operasyonda, işlemler devam ediyor.

Savcılıkça hakkında gözaltı kararı verilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 1 kurmay yarbay, 1 yarbay, 10 kurmay binbaşı, 4 binbaşı, 6 yüzbaşı, 7 üsteğmen, 1 teğmen ve 15 astsubay olmak üzere, toplam 45 askerden 31i yakalanarak emniyete götürüldü. Diğer 14 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Savcılığın talimatı üzerine, yurt genelinde düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen askerlerden İstanbulda 6, Hatay ile Kocaelide birer kişi, diğer illerden de 23 şüpheli yakalandı.

Bu arada, savcılığın talebi üzerine hakimlikçe şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da alınmıştı. Bu askerlerden 44ünün muvazzaf olduğu, bir astsubayın ise meslekten ihraç edildiği öğrenildi. (AA)

MARDİN'DE 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mardin Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ndeki Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı. 2 kişinin ise arandığı bildirildi.



Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu FETÖ ile bağlantısı tespit edilen 10 kişi için gözaltı kararı verildi. Sabah erken saatlerinde Mardin'in yanı sıra İstanbul ve Kocaeli'de birçok adrese yapılan baskında, F.E., C.U., B.E., M.E.Y., A.V., Ö.Ç. İ.B. ve S.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, soruşturma kapsamında arananan iki kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (HABERTÜRK HABER MERKEZİ)

İSTANBUL'DA 4'Ü POLİS 23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

FETÖ/PDY ile etkin mücadele etmek için İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın oluşturduğu özel ekibin yürüttüğü soruşturmada, daha önce gözaltına alınan örgütün abi ve ablalarının itirafları sonucu, örgütle bağını gizlemeyi başaran kişiler tespit edildi.

Emniyet ve bazı bürokrasi kademelerinde gizlenmiş örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonlarda, 4'ü kadın polis toplam 14 polis memuru ile çeşitli devlet kurumlarında çalışan 9 kamu görevlisi gözaltına alındı. (NİHAT ULUDAĞ / HABERTÜRK HABER MERKEZİ)

SAKARYA'DA ÖRGÜT EVİNDE KALAN CEMAAT ABLALARI VE ÖĞRENCİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) evlerinde kalan öğrenciler ile cemaat ablaları geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Sakarya'da 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında operasyonlar devam ediyor. Operasyon kapsamında içlerinde örgüt evinde kalan öğrenciler ile cemaat ablaları olan bankacı Büşra Ü., öğretmen Çiğdem İ., Merve B., Nurdan Y., ev hanımı Büşra Ç., Songül B., Deniz G., Nuray Ç., isimli şahıslar ile örgüte üye olan öğrenci Müslüm K. ve Osman Ç., gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrasında geniş güvenlik önlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. (İHA)

ARALARINDA MESLEKTEN İHRAÇ EDİLENLERİN DE OLDUĞU 70 POLİSE GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında KHK ile meslekten ihraç edilenlerin de olduğu 70 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı. (HABERTÜRK HABER MERKEZİ)

KAHRAMANMARAŞ'TA 27 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kahramanmaraşta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen Büyükşehir Belediyesinde daha önce açığa alınanlar ile halen görevde bulunan bazı idarecilerin de aralarında bulunduğu 27 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (AA)

BURSA'DA 13 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa'da FETÖ soruşturması kapsamında sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

AYDIN SÖKE'DE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ VE OKUL MÜDÜRLERİ GÖZALTINA ALINDI

AYDIN'ın Söke İlçesi'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Ü.A. ve bazı okul müdürleri gözaltına alındı.



Söke'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda İlçe Milli Eğitim Müdürü Ü.A. ile birlikte Eğitim-Birsen Söke Temsilcisi A.Y., eşi Ticaret Lisesi Müdür Vekili T.Y., Bağarası Kemalpaşa İlkokul Müdürü S.Ö., Behiye Hanım Ortaokul Müdürü R.İ. ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)