Mersin Toroslar ilçesine bağlı Yalınayak mahallesinde sel sularına kapılan 30 yaşlarında üzerinden kimlik çıkmayan biri kadın iki kişi boğularak yaşamını yitirdi.

Kentte gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle birçok cadde sular altında kaldı.



Sabah saatlerinde işlerine gitmek için trafiğe çıkanlardan bazıları su birikintileri nedeniyle yolda kalırken, bazı toplu taşıma araçlarının da bozulduğu görüldü.

DEREDE KADIN CESEDİ BULUNDU

Mersin'de meydana gelen sel nedeniyle debisi yükselen derede kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'ndeki Yalınak Deresi'nin debisi kentte yaşanan sel nedeniyle yükseldi.

Suda bir kadının sürüklendiğini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polisler sudan çıkarılan 35 yaşlarındaki kadının hayatın kaybettiğini belirledi.

Kadının cesedi, yapılan incelemenin ardından Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kadının kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

BABA VE KIZI SEL SULARINA KAPILDI



Öte yandan DHA'nın yayınladığı görüntülerde Mersin'de meydana gelen sel nedeniyle yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve kızın sel sularına kapılıp sürüklendiği görüldü. Görüntülerde, baba ve kızının kendi çabalarıyla bir süre sonra sel sularından kurtulmayı başarıyor.





SEL SULARINDAN AMBULANSIN ÜZERİNE ÇIKARAK KURTULDULAR



İHA'nın haberine göre, işe gitmek için yola çıkan vatandaşların büyük bir bölümü aracıyla yolda kalırken, yaya olanlarda sel sularından korunmak için farklı yollar izledi. Sel sularının tamamen kapladığı yolda 2 kişi ambulansın üzerine çıkarak korunarak, ilginç görüntüler oluşturdu. Belediye ekipleri de sel sularında kalan insanları kepçeyle kurtardı.



Kentte birçok yerde olumsuzluk devam ederken, yağmur etkisini azalttı.

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GEREKMEDİKÇE EVDEN ÇIKILMAMASI YÖNÜNDE UYARI GELDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan uyarıda, "Dün geceden beri etkisini gösteren sağanak nedeniyle oluşan olumsuz durumlardan etkilenmemek için vatandaşların gerekmedikçe evlerinden dışarı çıkmamaları önemle rica olunur." ifadesine yer verdi.





OKULLAR TATİL EDİLDİ

Öte yandan kuvvetli yağış nedeniyle il merkezine ek olarak Tarsus, Çamlıyayla ve Erdemli ilçelerinde de eğitime 1 gün ara verildi.

Kentte etkisini sürdüren yağış nedeniyle birçok mahallede olumsuzluklar yaşanırken, vatandaşlardan bazıları da karşılaştıkları olumsuz durumları görüntüleyerek sosyal medyada paylaşıyor.









OTOBÜSLERİ BİLE SU BASTI



Mersin'de etkisini sürdüren yağış nedeniyle sel baskınları oluştu. Araçlar sular altında kaldı. Belediye otobüsünün içi su dolunca yolcular zor anlar yaşadı.

Mersin'de çıkan hortum amatör kameralara böyle yansıdı.