DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Seydi Fırat tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen PKK/KCK terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eş genel başkanlarının da bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı.

PKK/KCK soruşturması kapsamında HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un dün "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" iddiasıyla cezaevine gönderilmesinin ardından gece geç saatlerde Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Seydi Fırat, KCK İzmir eski sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet Baysal, HDP Diyarbakır İl Başkanı Cebbar Leygara, Edip Yaşar, Cafer Kan, Abdulbaki Karadeniz, Ramazan Özbek ve Halis Bilen nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Elvan Baran ise savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 8 şüpheli "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Mehmet KAYAHAN/DİYARBAKIR