FSM Köprüsü'nde römork devrildi

Şiddetli rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir otomobile bağlı römork savrularak yan yattı. Römork karayolları ve polis ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.
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İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinde, Hasan Akkurt yönetimindeki otomobile bağlı tenteli römork savrularak bariyerlerin üzerine devrildi.
Kaza nedeniyle FSM'de Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte trafik yoğunluğu yaşandı.
Römork karayolları ekipleri ve trafik polislerinin müdahalesiyle çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı.
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