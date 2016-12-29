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FSM Köprüsü
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FSM Köprüsü'nde römork devrildi

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir otomobile bağlı römork devrildi

29 Aralık 2016 Perşembe, 11:54:14 Güncelleme: 12:16:01 DHA

Şiddetli rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir otomobile bağlı römork savrularak yan yattı. Römork karayolları ve polis ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.

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İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinde, Hasan Akkurt yönetimindeki otomobile bağlı tenteli römork savrularak bariyerlerin üzerine devrildi.

Kaza nedeniyle FSM'de Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte trafik yoğunluğu yaşandı.

Römork karayolları ekipleri ve trafik polislerinin müdahalesiyle çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı.

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