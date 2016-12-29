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öğretmen, öğrenci, antalya
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Antalya'da kadın öğretmenden kız öğrenciye sınıfta 'soyunma' cezası

Antalya'da bir öğretmen hakkında, kız öğrencisini "pis" olduğu gerekçesiyle iç çamaşırlarıyla sınıfta dolaştırdığı iddiasıyla soruşturma açıldı

29 Aralık 2016 Perşembe, 14:28:53 Güncelleme: 14:40:24 DHA

Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde ilkokul sınıf öğretmeni D.L. hakkında, 'pis' olmakla suçladığı F.N. adı kız öğrenciyi sınıfta iç çamaşırıyla dolaştırdığı ve başını duvara vurduğu iddiasıyla soruşturma açıldı.

Olay geçen mayıs ayında Hacı Hafize Saygan İlkokulu'nda meydana geldi. İkinci sınıfları okutan öğretmen D.L., iddiaya göre öğrencisi F.N.'nin kıyafetlerinin temiz olmadığını söyleyerek tepki gösterdi. Hırsını alamayan öğretmen D.L., kız öğrenci F.D.'nin 'pis' olduğunu ispatlamak için soyunmasını istedi ve onu "Görüyorsunuz iç çamaşırı bile pis" diyerek sınıfta dolaştırdı ve başını duvara vurdu.

Sınıftaki öğrencilerin durumu ailelerine anlatmaları üzerine veliler harekete geçti. Öğretmenin sınıfta iç çamaşırlarıyla dolaştırdığı F.N.'nin ailesine ulaşan veliler, onunla birlikte öğretmen D.L. hakkında şikayetçi oldu.

SORUŞTURMA 7 AYDA BİTMEDİ

Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce kadın öğretmen D.L. hakkında haziran ayında soruşturma açıldı. Soruşturma 7 aydır sonuçlanmazken, öğretmen D.L.'nin eşinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olması nedeniyle olayın üstünün kapatılmak istendiği öne sürüldü.

Hacı Hafize Saygan İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Çakır, velilerden gelen şikayetleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdiğini, müfettiş görevlendirildiğini, soruşturmanın devam ettiğini anlattı. Söz konusu iddiaların doğru olup olmadığına ilişkin sonucun müfettişlerin soruşturmasının ardından ortaya çıkacağını belirten okul müdürü Çakır, öğretmenin bugün itibariyle de görevine devam ettiğini söyledi.

Kız öğrencinin sınıfta iç çamaşırıyla dolaştırıldığı iddiası eğitim camiasında tepki gördü. Olayın çok üzücü olduğunu belirten Eğitim- İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Fatin Iltar, "Böyle bir olay olmuşsa yapanlar, bu olaya karışanlar tabi ki hak ettiği cezayı almalı. Öğretmen, çocuğun herhalde birazcık düzensiz, pis, kirli olduğunu görünce üzerindeki çamaşırları çıkartmış, iç çamaşırlarıyla sınıfta teşhir etmiş. Eğer böyle bir şey olmuşsa ki çocukların tanıklığıyla bu ortaya çıkacaktır, hoş bir davranış değil, bir eğitimciye yakışmayan davranış" dedi.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 6 saat önce
    bütün sınıflara güvenlik kamerası zorunlu olsun ip kamera sistemi ile veliler çocuklarını görebilsin
  • Misafir 6 saat önce
    o öğretmeni de sokak ortasında soymak lazım
  • Misafir 7 saat önce
    O ÖĞRENCİLERİN MEZUN OLMASINI BEKLİYORLARDIR KESİN
  • Misafir 7 saat önce
    yazıklar olsun senin gibi eğitimcilere
  • Misafir 7 saat önce
    Çocukları kimlere emanet ediyoruz
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