Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavı (MTSKS-6) sınavının sonuçları açıklandı. 17 Aralık 2016 ehliyet sınav sonuçlarını öğrenmek için işte detaylar...

17 ARALIK EHLİYET SINAV SONUÇLARI

Stajyer sürücü adayları, Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavı'na (MTSKS-6) 17 Aralık saat 11.00'de girdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınav sonuçları 29 Aralık saat 14.21'de açıklandı. Sonuçlara aşağıda belirtilen linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

17 ARALIK EHLİYET SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2017-MTSKS SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU!

STAJYER EHLİYET NASIL İŞLEYECEK?

Stajyer ehliyet almaya hak kazanan sürücü adayları, 2 yıl süre ile geçerli olacak kanunda belirtilen yasaklamalar çiğnenmediği takdirde 2 yıl dolduktan sonra trafik tescile müracaat edip hiçbir ücret ödemeden normal ehliyet alabilecek. 2 yıllık süre içinde 5 kez kırmızı ışık kuralını ihlal eden, 5 kez hız sınırlarını aşan, alkollü ve uyuşturucu madde alarak araç kullanan, asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasına neden olan ve 75 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri ise geri alınarak iptal edilecek. Bu kişiler yeniden sürücü kursuna giderek sınava girmek durumunda kalacak. 2 yıl süreyle bu tür suçları işlemeyenlere 1 yıl içinde başvurmaları halinde sürücü belgesi verilecek.

EMNİYETTEN UYARI

Emniyet Müdürlüğü, son dönemde sosyal medya üzerinden yeni ehliyetlere ilişkin yayılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklayarak, vatandaşları uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde sosyal medya üzerinde "Sürücü belgesi alacak olan arkadaşlar 31 Aralık 2016 tarihine kadar 15 TL ücret ile sürücü belgesi değişimi yapabileceği, aksi takdirde 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren tam teşekküllü hastanelerden 350-400 TL karşılığında sağlık raporuyla yenilemek zorunda kalacaksınız" şeklinde haberler çıktığı belirtildi. Bu haberlerin hiçbir gerçeklik payı olmadığı ifade edilen açıklamada, "Sürücü ve sürücü adaylarının sağlık raporları Sağlık Bakanlığına bağlı özel sağlık kuruluşları ile aile sağlığı merkezleri tarafından verilmeye devam etmektedir. Bu konu ile ilgili herhangi bir kanuni değişiklik yapılmamıştır" denildi.

Açıklamada, belge yenileme ve zayi sürücü belgesi almak isteyenlerden istenen belgeler de sıralandı. Buna göre, öncelikle 'surucurandevu.gov.tr' adresinden randevu alınması gerektiği kaydedilen açıklamada, istenen bölgeler şöyle sıralandı: "Sağlık raporu, 2 adet biyometrik 6x5 arka beyaz fon lenssiz ve gözlüksüz fotoğraf, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (yıpranmış iki defa kaplanmış kimlikler kabul edilmemektedir), Türk Polis Güçlendirme Vakfı TR190001200941300016000080 hesaba 2 lira, maliye veznelerine 13 TL (9264) kod no ile kart ücreti, parmak izi ve dilekçe."

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

* Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sonuçlara yapılacak olan itirazlar, soru ve cevap anahtarının ve sınav sonuçlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde dilekçeyle ÖDSGM’ye yapılacaktır.

* Kursiyerler, sınav sorularına, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 20 TL (Yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak, alınan banka dekont/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile birlikte yapacaklardır.

* Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

* Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4 hafta sonra tek yanlı olarak döner sermaye işletmesi tarafından herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılmaktadır.

Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile iade edilmektedir.

* Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

* İtirazların cevaplanmasında ÖDSGM genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

* Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile kursiyerin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekont/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.