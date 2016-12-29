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eskişehir, tecavüz
GÜNDEM

Öz kızına tecavüzden yargılanan babaya 48 yıl 9 ay hapis

Mahkeme, C.K.'yı öz kızına birden fazla kez tecavüz etmek ve hürriyetten yoksun bırakmak suçlarından toplam 48 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı

29 Aralık 2016 Perşembe, 14:48:35 Güncelleme: 14:49:52 DHA

Eskişehir'de öz kızı 16 yaşındaki N.K.'ya tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan baba C.K., 48 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Alınan bilgilere göre N.K., kendisine zorla tecavüz ettiğini öne sürdüğü babası C.K.'dan şikayetçi oldu. Suçlamaları kabul etmeyen C.K. hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Basına kapalı olarak görülen davanın son duruşması bugün yapıldı. Mahkeme heyeti C.K.'yı öz kızına birden fazla kez tecavüz etmek ve hürriyetten yoksun bırakmak suçlarından toplam 48 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

"EMSAL BİR KARAR ÇIKTI"

Duruşma sonrasında Adalet Sarayı binası önünde düzenlenen basın açıklamasına Eskişehir Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ile N.K., N.K.'nın annesi ve N.K.'nın avukatı Betül Nuran Karataş katıldı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İl Temsilcisi Büşra Gündoğdu, "Bugün burada, bu davada bizler açısından çok güzel bir karar çıktı. Emsal bir karar çıktı. Öz kızına cinsel saldırıda bulunan sanık hakkında 48 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Her hangi bir indirim uygulanmadı. Davanın sonuna kadar arkasında olduk. Bugün buradayız ve adalet yerini buldu. Umarız ki diğer davalara da bu dava örnek bir dava olarak kayda geçer" dedi.

AVUKAT KARATAŞ: KORKMAYIN

N.K.'nın avukatı Betül Nuran Karataş da yaptığı konuşmada, bu tür suçlarda halkın ve sivil toplum kuruluşlarının desteğinin çok önemli olduğunu belirtti. Karataş şöyle devam etti:

"Bu tür dosyalarda özel ceza infaz yasasının uygulanması gerekiyor. Hiçbir şekilde indirimlerin olmayacağı gibi, ki bu dosyamızda olmamıştır. Bu tür dosyalarda şüpheden sanık yararlanır ilkesinin daha ince yorumlanması ve kolay kolay kimsenin kimseye hele ki bir kızın babasına böyle bir konuda iftira atmayacağını gözden kaçırmamak gerekir. Her seferinde savunulan şeydir 'ben yapmadım.' Herkesin kendisini savunmaya hakkı olduğu doğrudur. Lakin adalet dediğiniz şey, geç gelmeyendir. Adalet dediğiniz şey, şüpheyi ortadan kaldırandır. Umarız bu ve bundan sonraki dosyalarımızın tamamında bu ve buna benzer kararlar çıkacaktır. Son 2 senedir bu konudaki davalar çok arttı. Belki bunlar sadece mahkemelere sunulanlar, belki bunlar sadece şikayet edilenler. Tüm mağdurlara sesleniyorum, korkmayın ve başvurularınızda bulunun. Size haksızlıkta bulunanların hepsi gereken şekilde yargılanacak ve ceza alacaktır."

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YORUMLAR 15
  • Misafir 5 saat önce
    ya böyle iğrenç bir olayı nefretle okuyorum.o adam idam edilsin bence
  • Misafir 5 saat önce
    İdam idam idam ki bir daha masumların canı yanmasın
  • Misafir 5 saat önce
    Direk idam edilmeli!
  • Misafir 5 saat önce
    BÖYLE SAPIKLARI HADIM ETMELİ
  • Misafir 5 saat önce
    İdammmmmm yeter artık
  • Misafir 6 saat önce
    kızın annesine de ceza babasınada idam
  • Misafir 6 saat önce
    BİLDİĞİM KADARIYLA HAYVANLAR DAHİ YAPMUYOR BÖYLE İĞRENÇLİĞİ İDAM
  • Misafir 6 saat önce
    HEP AKLIMA TAKILMIŞTIR BU SUÇTA İKİ KİŞİDEN BAŞKASI OLMAZ.GERÇEĞİN HANGİSİ OLDUĞU NASIL ANLAŞILACAK.
  • Misafir 6 saat önce
    zina suç olsun
  • Misafir 6 saat önce
    hayvanlar ornektir ..hala ne ariyorsun ..yanlis diye..hepsini oldurun hic bir hakim brakmayin.!!
Kalan karakter : 300
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