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Antalya'da hırsız 500 TL'lik bisikletini bıraktı, 200 TL'lik motoru çaldı

Antalya'da hırsızlık yapan bir kişi 200 TL değerindeki motosikleti çalarken, 500 TL değerindeki bisikletini apartmanda bıraktı. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

30 Aralık 2016 Cuma, 06:32:38 Güncelleme: 09:14:39 İHA

Antalya'da bir apartmana giren hırsız, yanında getirdiği 500 TL değerindeki bisikleti apartman girişine bırakarak 200 TL değerinde olan motosikleti alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay önceki gece saat 03,00 sıralarında Kepez İlçesi Şelale Mahallesi 21 Cadde üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş kısmında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yanında bulunan bisiklet ile daire içerisine gözünü kırpmadan giren hırsız, dairenin 5. katında oturan İbrahim Bilgili'ye ait değeri 200 TL olan motosikleti alarak, yerine yanında getirdiği değeri yaklaşık 500 TL olan bisikleti bırakarak kaçtı. Sabah kalktığında motosikletinin yerinde bir bisiklet olduğunu gören İbrahim Bilgili büyük bir şok yaşadı. Durumu polis ekiplerine bidiren Bilgili, polis ekiplerinden yaklaşık 2 ay önce işe gidip gelmek için aldığı motosikletinin bulunmasını istedi.

GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Öte yandan olay anı ise apartmanın giriş kısmında buluna güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hırsızın apartman içerisine bisikletine binerek geldiği ve daha sonra bisikleti içeri bırkararak, eliyle koymuş gibi apartman içerisinde bekleyen motosikleti çaldığı gözüküyor. Mososikleti eli ile ittirerek dışarı çıkan şahıs daha sonra gözden kayboluyor. 6 ay önce yangın merdiveninden düşerek ayağını inciten ve yüremekte zorlandığı için iş yerine motosiklet ile gidip gelen İbrahim Bilgili ise, "Bisikleti bırakarak motosikleti almış götürmüş. Hırsız anlayışlıymış. Bisikletin değeri 300-400 liradan fazla. Motosiklet ile işime gidip geliyordum, ondan da oldum" dedi.

Olay yerine inceleme yapan polis ekipleri ise şahsın yakalanarak motosikletin bulunması için çalışma başlattı. Hırsızın bıraktığı bisiklet ise polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 6 dakika önce
    adam kendi çapında gta oynuyo
  • Misafir 30 dakika önce
    Pedal çevirmekten yorulmuştur,parasını hesap etmemiştir.
  • Misafir 1 saat önce
    500 liralik bisikleti sizce para verip de mi almis?
  • Misafir 2 saat önce
    bisiklette çalıntıdır pedal çevirmek yerine motoru tercih etmiştir
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