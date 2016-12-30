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tsk, fırat kalkanı, el bab, deaş
GÜNDEM

El Bab'da 1 asker şehit oldu 5 asker yaralandı

Fırat Kalkanı harekatı çerçevesinde yürütülen El Bab operasyonunda 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı, 26 terörist öldürüldü

30 Aralık 2016 Cuma, 09:11:29 Güncelleme: 12:59:22 İHA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 129'uncu gününde 1 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını açıkladı. 26 DEAŞ terör örgütü mensubunun ise mensubu etkisiz hale getirildiği bildirildi. TSK'nın El Bab operasyonunda DEAŞ'ın emirlerinden Ebu Husen Tunusi de etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekâtın icrasına devam edildiği vurgulanarak, "Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 222 DEAŞ TÖ hedefi ateş destek vasıtlarıyla ateş altına alınarak üzerlerinde sürekli bir baskı sağlanmış; bu kapsamda DEAŞ TÖ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları da kullanılamaz hale getirilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, Bab ve Daglabash'da bulunan 17 DEAŞ terör örgütü hedefinin imha edildiği vurgulanarak, DEAŞ TÖ mensuplarınca kullanılan 13 savunma/silah mevzii, 1 zırhlı araç, 1 bombalı araç ve 3 bombalı araç imal yeri imha edildiği bildirildi.

DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 31 EYP imha edildiği kaydedilerek, harekâtın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2423 EYP ve 42 mayının kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda ise DEAŞ TÖ'nün Al Azrak güneyindeki unsurlara yönelik saldırısı sonucu 1 kahraman personelimiz şehit olduğu, 5 kahraman personelin ise yaralandığı kaydedildi.

Rusya Federasyonu hava unsurları tarafından, Bab ve hemen güneyindeki DEAŞ hedeflerine 3 kez hava harekâtı icra edildiği; bunun sonucunda 12 DEAŞ TÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği bilgisinin alındığı ifade edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet gösterdiği vurgulandı.

DEAŞ EMİRİ ÖLDÜRÜLDÜ

DHA'nın haberine göre, Suriye'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait jetler tarafından konvoyu vurulan terör örgütü DEAŞ'ın Rakka'dan Bab'a gönderdiği sözde emiri Ebu Husen Tunusi ile korumaları etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'de, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından hava harekatı düzenlendi. Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, harekat kapsamında terör örgütü DEAŞ’ın sözde emirlerinden Ebu Husen Tunusi'nin de içinde bulunduğu konvoy vuruldu. Yerel kaynaklar, Ebu Huse Tunusi'nin korumalarıyla birlikte öldüğünü belirtti. Rakka’da etkili olan teröristlerden olduğu belirtilen Tunusi'nin, örgüt tarafından seçilip El Bab'a gönderildiği ifade edildi.

Dabık’ın 5 kilometre kuzeybatısınnda ve Azez’e 14 kilometre uzaklıkta bulunan Suran bölgesinde terör örgütü DEAŞ tarafından sivil halkı hedef alan bombalı araçla düzenlenen saldırıda ise 6 sivil hayatını kaybetti, en az 20 sivil de yaralandı.

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YORUMLAR 20
  • Misafir 2 saat önce
    helal olsun
  • Misafir 4 saat önce
    Buralar bizim olcak umarim
  • sadullahulusoy 4 saat önce
    ölmek var dönmek yok...
  • Misafir 5 saat önce
    sinir kapisi acilsin gitsinler yaaa biktik artik
  • Misafir 5 saat önce
    Valla incirligi kapatican hem de derhal.fetöyü verme...pkk pyd ye silah ver...yeter artik.abd bizim düsmanimizdir.bu böyle!
  • Misafir 6 saat önce
    helal sana rusya gerçek dost.
  • Misafir 6 saat önce
    neden rus uçakları destek oluyor acaba bizde uçak kalmadımı. Benim anladığım son çare rus lardan yardım istenmiş.
  • Misafir 6 saat önce
    bütün şehitlerimize allahtan rahmet diliyorum mekanlari cennet olsun inşallah
  • Misafir 6 saat önce
    Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, Ruslara da verdiği destek için Teşekkürler
  • Misafir 6 saat önce
    başımız sağolsun:(
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