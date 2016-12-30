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BEDAŞ 30-31 ve 01 Ocak'taki elektrik kesintilerini iptal etti

BEDAŞ, 30-31 Aralık ve 1 Ocak’ta yapacağı Planlı Yatırım, Bakım ve Onarım Çalışmalarını erteleme kararı aldı

30 Aralık 2016 Cuma, 17:19:41 Güncelleme: 17:31:23

İstanbul Avrupa Yakası’nın elektrik dağıtımını üstlenen Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) 30 - 31 Aralık ve 1 Ocak’ta yapacağı Planlı Yatırım, Bakım ve Onarım Çalışmalarını erteleme kararı aldı.

Kesintisiz enerji sağlamak için tüm imkanların seferber edildiği ifade edilen açıklamada yetkili kurum ve kuruluşlarla tam koordinasyon halinde çalışıldığına ve bundan sonra da aynı yöntemin izleneceğine yer verildi.

BEDAŞ’ın 30-31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerine yönelik ertelediği yatırımlar süresince EPDK kurallarının yanı sıra İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisinin yapılması öngörülüyordu. Yatırımların ertelendiği ilçe, sokak ve mahalleler şu şekilde sıralanıyor:

Çatalca, Sarıyer, Güngören, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Esenyurt, Sarıyer ve Beylikdüzü ilçelerindeki bazı mahalleleri kapsıyordu.

KARAMANDERE Mh., KARAMAN DERE Sk., MÜJDE ÇIKMAZI Sk., MÜNİR Sk., MÜSLİM ÇIKMAZI Sk., MÜSTESNA Sk., NAKIŞ ÇIKMAZI Sk., KARACAKÖY MERKEZ Mh., AÇELYA ÇIKMAZI Sk., MUSTAFA KEMALPAŞA Cd., FERAH ÇIKMAZI Sk., KARACAKÖY Cd., REHBER ÇIKMAZI Sk., NARİN Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 30.12.2016 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (4468-23580-23540)

KİREÇBURNU Mh., ADA. Sk., PROF.DR AYKUT BARKA Cd., ALPARSLAN Sk., AKGÜL Sk., ÜLKER Sk., DUYGU Sk., MEHMET EFENDİ ÇIKMAZI Sk., SÜMBÜL Sk., AKPINAR Sk., AKDENİZ Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 30.12.2016 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (4542-4509)

ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Mh., NADİDE Cd., NADİDE ÇIKMAZI Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 30.12.2016 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (4550-496)

TERAZİDERE Mh., GÜRSOY Sk., RÜYA Sk., KARAMAN Sk., GÜNEŞ Cd., FUNDA Sk., FEZA Sk., HAKAN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 30.12.2016 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (4561-8891)

FEVZİ ÇAKMAK Mh., 904. ÇIKMAZ Sk., 2.BÜLBÜL Sk., 2.FABRİKALAR Sk., HALKALI Cd., İZMİR Sk., KANARYA Sk., KONFOR Sk., KUZEY Sk., 6.YILDIZ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 30.12.2016 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (4617-11573)

ATATÜRK Mh., AKARSU Sk., DAĞHAN Sk., SAVAŞ Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 30.12.2016 09:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (4643-21467-DP 1)

AYAZAĞA Mh., 208. Sk., 131. Sk., 130. Sk., 128. Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 30.12.2016 13:00-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (4543-4488)

BEYLİKDÜZÜOSB Mh., 4. Cd., 5. Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 30.12.2016 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (4645-21473)

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