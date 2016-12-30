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Samsun'un azılı hırsızı yakayı ele verdi

Samsun'da girdiği 12 evden yaklaşık 250 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

30 Aralık 2016 Cuma, 21:53:37 Güncelleme: 21:57:02 AA

Samsun'da 12 eve balkondan girilerek yaklaşık 250 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı. Söz konusu kişiye araç kiraladığı belirtilen bir kişi ile çalıntı altınları satın aldıkları öne sürülen 2 kuyumcu serbest bırakıldı.

İlkadım ve Canik ilçelerinde son bir yıl içinde 12 eve balkonlardan girilerek hırsızlık yapıldığı ihbarlarını değerlendiren Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, mağdur şikayetlerini dinleyip güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler, hırsızlık suçundan sabıkası olan şüpheli C.E'yi İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Soruşturma kapsamında şüpheliye otomobil kiralayarak çaldıkları altınları sattığı öne sürülen S.T. ile altınları satın aldıkları iddia edilen kuyumcu M.T. ve İ.K. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kuyumcular adli kontrol şartıyla, S.T. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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