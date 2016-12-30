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2016-ALES sonuçları açıklandı

18 Aralık tarihinde gerçekleştirilen ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuçları açıklandı

30 Aralık 2016 Cuma, 23:44:22 Güncelleme: 23:48:56 HABERTURK.COM

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden ulaşabilirler.

SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"18 Aralık 2016 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2016-ALES Sonbahar Dönemi) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş ve Sözel-2 Testindeki 24. sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir. Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir."

ALES sonbahar dönemi 18 Aralık 2016'da 81 il merkezi ile Bişkek'te (Kırgızistan) uygulandı.

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yılda iki kez yapılır. Bu iki dönemde yapılan sınavlar ALES İlkbahar Sınavı ve ALES Sonbahar Sınavı olarak adlandırılır.

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda, Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, Yurtdışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır.

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