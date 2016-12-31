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Yemen'den 160 hasta tedavi için Türkiye'ye geldi

Türkiye ve Yemen arasındaki mutabakat kapsamında, 160 Yemenli hasta ve 54 refakatçi, özel uçakla Kütahya Zafer Havalimanı'na geldi

31 Aralık 2016 Cumartesi, 00:29:06 Güncelleme: 00:30:45 AA

Türkiye ile Yemen arasındaki mutabakat kapsamında, aralarında çocuk ve kadınlarında olduğu 160 Yemenli hasta ile 54 refakatçi, tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Kiralanan özel uçakla Yemen'in Aden şehrinden Türkiye'ye nakledilecek hasta ve refakatçiler, Kütahya Zafer Havalimanı'nda Vali Ahmet Hamdi Nayir, Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Ömer Güner ve Yemen Ankara Büyükelçisi Abdullah Ali Fadhel Al Saadi tarafından karşılandı.

Karşılama anında duygusal anlar yaşanırken, yazlık kıyafetlerle gelen hasta ve refakatçiler uçaktan indiklerinde eksi 10 derece sıcaklıkla karşılaştılar.

Uçaktan indiklerinde soğuk nedeniyle üşüyen hasta ve refakatçilere, AFAD ve sağlık çalışanları kendi üstlerindeki montları giydirdi.

Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Ömer Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2016'da ihtiyaç sahibi bin 26 yabancı hastanın, Sağlık Bakanlığı hastaneleri ve üniversite hastanelerinde tedavi altına alındığını hatırlattı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Yemen Taiz Valisi Ali Al-Ma'meri arasında 7 Ekim 2016'da Ankara'da yapılan görüşmede varılan mutabakat üzerine, Yemen'de tedavi imkanı bulamayan Taizli hastaların Türkiye'de tedavi edilmeleri kararlaştırıldığını aktaran Güner, şöyle konuştu:

"Anlaşma kapsamında, 160 Taizli hasta ve 53 refakatçi Kütahya Zafer Havalimanı'na iniş yaptı. Tedavileri Afyonkarahisar'da yapılacak. İnsanı yardım kapsamında dünyada en cömert ülkeyiz. Dünyanın değişik yerlerinde ihtiyacı olan insanlara kucak açmış ülkeyiz. Gelen hastalara kapılarımızı kapatamazdık. Bu insanları kardeşlerimiz olarak görüyoruz. İnşallah bu kardeşlerimizi önümüzdeki günlerde tedavi olmuş olarak kendi ülkelerine göndereceğiz."

Ankara Büyükelçisi Abdullah Ali Fadhel Al Saadi de başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve katkıları bulunan herkese teşekkür ederek, Türkiye'nin bu davranışının Yemen halkı tarafından takdir edildiğini dile getirdi.

Aralarında çocukların da bulunduğu Yemenli hastalar, "Türkiye büyük bir devlet. Bizi tedavi için Türkiye'ye getiren başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ederiz. İnşallah şifa bulmuş olarak ülkemize döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Hasta ve refakatçiler, yurda giriş işlemlerinin tamamlanmasının ardından ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine nakledildi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Yemen Taiz Valisi Ali Al-Ma'meri arasında 7 Ekim 2016'da Ankara'da yapılan görüşmede varılan mutabakat üzerine, Yemen'de tedavi imkanı bulamayan Taizli hastaların Türkiye'de tedavi edilmeleri kararlaştırılmıştı.

 

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