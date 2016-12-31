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MEB 15 Temmuz 'u müfredata ekliyor

Milli Eğitim Bakanlığı 2017'nin müfredatına “15 Temmuz Demokrasi Zaferi”, “Sağlıklı Yaşama ve Yaşlanma” gibi konuları da ekleyecek

31 Aralık 2016 Cumartesi, 04:07:18 Güncelleme: 04:09:33

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzun süredir hazırlıkları süren müfredat çalışmalarında öğretmenler ve okul müdürlerinin de görüşünü alacak. MEB, çalışmalar kapsamında ders basitleştirmeyi, hacmini daraltmayı, öğrencilerin analiz, sentez, muhakeme yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Haftalık ders saatlerine ilişkin yeni düzenlemeler, derslerin sayılarının azaltılması ve ağır ders içeriklerinin sadeleştirilmesi konuları da yer alıyor. Uzun süredir çeşitli paydaşlarla her genel müdürlüğün sorumlu bulunduğu alanlarda yürüttüğü müfredat çalışmalarında, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı da bu alana katkı sağlayacak farklı planlamalarıyla dikkati çekiyor.

‘15 TEMMUZ ZAFERİ’

Bakanlık, tüm öğretim kademelerindeki 50’nin üzerinde zorunlu ders programını, 2017 Ocak ayı itibarıyla Türkiye’deki tüm sivil toplum kuruluşları, öğretmen ve yöneticiler için askıya çıkaracak.

Binin üzerindeki vakıf ve dernek ile diğer paydaşların görüşüne sunulacak müfredat için öğretmenlerin mail’lerine veya cep telefonlarına da bilgilendirme yapılacak. 81 ilden tüm derslerle ilgili değerlendirme raporlarının şubat itibarıyla bakanlığa ulaşması istenecek.

Müfredatta, “Tarih Bilinci”, “15 Temmuz Demokrasi Zaferi”, “Sağlıklı Yaşama ve Yaşlanma”, “21. Yüzyıl Becerileri”, “Atatürkçülük” ve “Yaşam becerileri” gibi konular ana ekseni oluşturacak. Resim ve müzik gibi sanat, beden eğitimi gibi spor dersleri de haftalık 2 saate çıkarılacak.

GAZETE HABERTÜRK

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