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Uşak Üniversitesi
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Uşak Üniversitesi Rektörü Sait Çelik tutuklandı

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sait Çelik FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 08:45:30 Güncelleme: 08:50:22 AA

Uşak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen aralarında Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik'in de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik'in de bulunduğu 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta alınan ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Uşak Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Sait Çelik, yurt çalışanı Mustafa Ç, OHAL kapsamında kapatılan UFTADE Derneği Başkanı Muhammet K. ile üniversitede şoför olarak görev yapan Oğuz C. "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklandı, akademisyen K.G. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden akademisyenler A.K, N.Ş, U.Y. ile avukat H.D. ise savcılık tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Uşak'ta 22 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik, bazı akademisyenler ile 1 avukatın da yer aldığı 9 kişi gözaltına alınmıştı.

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YORUMLAR 1
  • vaktiseyir 11 saat önce
    tutuklamalara tam gaz devammmm
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