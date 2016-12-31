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Hava durumu 31.12.2016

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere yurdun bir çok yerinde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor

31 Aralık 2016 Cumartesi, 11:19:16 Güncelleme: 11:21:20 İHA

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Antalya'nın doğu ilçeleri, Isparta'nın güneyi, Ankara, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak Marmara ve yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur iç kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, ilk saatlerde kar yağışlı -1
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 6
Bursa: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 2
Adana: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; ilk saatlerde kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor 12
Antalya: Çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, Pazar gece saatlerinde yağmurlu geçmesi bekleniyor 11
Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı 0
Diyarbakır: Çok bulutlu 8i.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 6 saat önce
    bi kar yasa ne guzel olurrrrr
  • Misafir 6 saat önce
    evet İstanbul'da çok güzel yağıyor teşekkürler
  • Misafir 7 saat önce
    istanbul a çok az kar yağıyor
  • Misafir 8 saat önce
    maşallah maşallah çok güzel yağıyor kaç gecedir.rabbim bizi zalimlere cehillere muhtaç etme.bunlar gerçekten çok nankörler.
  • Misafir 9 saat önce
    kar yılbaşını beklemedi.
  • Misafir 9 saat önce
    kaç günden beri kar yağışı var.maşallah
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