31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İstanbul Elektrik kesintisi
GÜNDEM

İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi

İstanbul Anadolu yakasında yedi ilçede 3 Ocak'ta elektrik kesintisi yaşanacak

31 Aralık 2016 Cumartesi, 18:05:14 Güncelleme: 18:11:16 DHA

Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) , salı günü Anadolu yakasında 8 ilçedeki bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

AYEDAŞ, "Planlı Bakım ve İyileştirme Çalıştırmaları Kapsamı"nda elektrik kesintisi yapılacak yerleri şöyle açıkladı:

Ataşehir: 09:00 - 17:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 33. - 35.- 27. - 31. - 38. - 17. - 15. - Mareşal Fevzi Çakmak - 9. - 4. - 6. - Yeditepe - Anadolu - Sokak/Sokakları

Beykoz: 12:00 - 15:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Bucak Merkez Mahallesi Sultan Murat - Sokak/Sokaklarına 13:00 - 16:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Çengeldere Mahallesi Külliye - Yeşilvadi- Akasya - Geyik - Cihan - Sokak/Sokaklarına 14:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Fatih Mahallesi Çelenk - Meşe - Gündoğdu- Atlas - Şehzade - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecekr.

Çekmeköy : 11:00 - 14:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Merkez Mahallesi Yakut - Süleymaniye -Enes - Berat - Üsküdar - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.

Pendik : 09:00 - 12:00 saatleri arasında Scada Altyapı Çalışması Nedeniyle Çamlık Mahallesi Leylak - Sokak/Sokaklarına 10:00 - 18:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Ballıca Mahallesi Okul - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.

Şile : 09:00 - 18:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Ağva Merkez Mahallesi Plaj - Cansever - Cihannur - Deniz - Özçiçek - Yakuplu - Rıhtım - Hatıra - Korkut Bey - Gülnaz - Sağlık - Öğretmenler - Güzelyalı - Dirayet - Hasret- Kuzey - Hendek - Doktor - Beyaz Gelincik - Karaköy - Soydan - Sarraf - Park - Kara Ağaç - Ahmet Yesevi - Şile - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.

Tuzla : 09:00 - 11:00 saatleri arasında Scada Altyapı Çalışması Nedeniyle Orhanlı Mahallesi Okyanus - Duru -Gurbet - İrfan - Demokrasi - Çayırlar - Gölbaşı - Fettah Başaran - Adnan Menderes - Barınak - Ayazpınar - Ünver - Seçkin - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.

Ümraniye: 10:00 - 13:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Yukarı Dudullu Mahallesi Göztepe - Feza- Alemdağ - Egemen - Katibim - Yemen - Gazali - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.

Üsküdar: 09:00 - 12:00 saatleri arasında Scada Altyapı Çalışması Nedeniyle Kısıklı Mahallesi Sarıgazi - Sokak/Sokaklarına Bulgurlu Mahallesi Toygarçeşme - Bülbül - Etiler - Tutkun - Gürpınar - Bağcılar - Hasat - Bulgurlu - Sokak/Sokaklarına 09:30 - 15:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Bulgurlu Mahallesi Sağlam - Kısacık - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Salı günü sıcaklık 10 derece
GÜNDEM

Kar yağışı ne zaman bitecek?
İstanbul'da DHKP-C operasyonu
GÜNDEM

İstanbul'da DHKP-C operasyonu
İstanbul'da terör operasyonu
GÜNDEM

İstanbul'da terör operasyonu
Yılbaşında bazı yollar trafiğe kapalı
GÜNDEM

Yılbaşında bu yollar trafiğe kapalı
İstanbul'da yılbaşı gecesi 7 ilçede 'ağır tonajlı araç' önlemi
GÜNDEM

İstanbul'da yılbaşı önlemi! Girmeleri yasak!
Kadıköy'de inşaat iskelesi devrildi
GÜNDEM

Kadıköy'de inşaat iskelesi devrildi!
Çankırı'da bir çocuk köpeklerin saldırısına uğradı
GÜNDEM

KÖPEKLER BOĞAZINI PARÇALADI!
İçişleri Bakanı Soylu: Terör örgütüne insanlarımızın huzurunu bozdurmayacağız
GÜNDEM

"TERÖR ÖRGÜTÜNE İNSANLARIMIZIN HUZURUNU BOZDURMAYACAĞIZ"
Ankara'da kış
GÜNDEM

HAFTASONU TATİLİ KAR KEYFİ İLE BİRLEŞİNCE...
Berat Albayrak'tan elektrik kesintisi açıklaması
GÜNDEM

BAKAN ALBAYRAK'TAN FLAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI
Başbakan Binali Yıldırım'dan ABD açıklaması
GÜNDEM

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN ABD AÇIKLAMASI
Başbakan Binali Yıldırım'dan mehmetçiğe moral ziyareti
GÜNDEM

BAŞBAKAN'DAN MEHMETÇİĞE MORAL ZİYARETİ