Adana'da karısıyla tartışan bir kişi evini ateşe vermek istedi

Adana’da, karısıyla tartıştıktan sonra evini yakmaya çalışan kişi, kendisini durdurmaya çalışan bir genci bıçaklayınca, mahalleli tarafından linç edilmek istendi.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi 39060 Sokak'ta, 3 ay önce evlenen Özgür ve Aslı G. çifti arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Aslı G. annesinin evine gitti, Özgür G. bunun üzerine evi yakmaya çalıştı.
Sesler üzerine eve gelen mahalleli ile evini yakmaya çalışan Özgür G. arasında tartışma çıktı.
Tartışmada Metehan Sağlar’ı (15) bıçakla yaralayan Özgür G., mahalleli tarafından linç edilmek istendi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, mahalleliyi sakinleştirirken, evin mutfağında çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürdü. Özgür G.'nin mutfak tüpünü ateşe vermek istediği belirlendi.
Yaralı Metehan Sağlar ambulansla götürüldüğü Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
DARBEDİLEN EŞİNİ GÖREN GENÇ KADIN GÖZYAŞI DÖKTÜ
Komşularının haber vermesi üzerine evine gelen Aslı G., darp edilen eşini kanlar içinde görünce “Ne yapmışlar sana, o hastaydı” diye gözyaşı döktü.
Sağlık ekiplerince sedyeye alınan Özgür G., ambulansa bindirildiği sırada yeninden vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.
Polis ekipleri, vatandaşları sakinleştirilirken, Özgür G. Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.