31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Adana
GÜNDEM

Adana'da karısıyla tartışan bir kişi evini ateşe vermek istedi

Adana’da, karısıyla tartıştıktan sonra evini yakmaya çalışan kişi, kendisini durdurmaya çalışan bir genci bıçaklayınca, mahalleli tarafından linç edilmek istendi

31 Aralık 2016 Cumartesi, 19:42:34 Güncelleme: 19:46:52 AA

Adana’da, karısıyla tartıştıktan sonra evini yakmaya çalışan kişi, kendisini durdurmaya çalışan bir genci bıçaklayınca, mahalleli tarafından linç edilmek istendi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi 39060 Sokak'ta, 3 ay önce evlenen Özgür ve Aslı G. çifti arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Aslı G. annesinin evine gitti, Özgür G. bunun üzerine evi yakmaya çalıştı.

Sesler üzerine eve gelen mahalleli ile evini yakmaya çalışan Özgür G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmada Metehan Sağlar’ı (15) bıçakla yaralayan Özgür G., mahalleli tarafından linç edilmek istendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, mahalleliyi sakinleştirirken, evin mutfağında çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürdü. Özgür G.'nin mutfak tüpünü ateşe vermek istediği belirlendi.

Yaralı Metehan Sağlar ambulansla götürüldüğü Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

DARBEDİLEN EŞİNİ GÖREN GENÇ KADIN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Komşularının haber vermesi üzerine evine gelen Aslı G., darp edilen eşini kanlar içinde görünce “Ne yapmışlar sana, o hastaydı” diye gözyaşı döktü.

Sağlık ekiplerince sedyeye alınan Özgür G., ambulansa bindirildiği sırada yeninden vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

Polis ekipleri, vatandaşları sakinleştirilirken, Özgür G. Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Adana'da akıl almaz cinayet
GÜNDEM

'Güzel ekmek pişiremiyorsun' deyip öldürdü
6 ilde elektrik kesintisi
GÜNDEM

6 ilde elektrik kesintisi
Adana'da maddi hasarlı zincirleme trafik kazası meydana geldi
GÜNDEM

Adana'da maddi hasarlı zincirleme trafik kazası yolu ...
Adana'da uyuşturucu davalarında emsal karar
GÜNDEM

Adana'da uyuşturucu davalarında emsal karar
Himmet veren polislere fazladan maaş taltifi
GÜNDEM

Himmet veren polislere fazladan maaş taltifi
Adana'da yılbaşı kutlamaları iptal
GÜNDEM

O ilde yılbaşı kutlamaları iptal
Başbakan Binali Yıldırım'dan mehmetçiğe moral ziyareti
GÜNDEM

BAŞBAKAN'DAN MEHMETÇİĞE MORAL ZİYARETİ
Başbakan Binali Yıldırım'dan ABD açıklaması
GÜNDEM

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN ABD AÇIKLAMASI
İstanbul Valisi'nden elektrik kesintileri hakkında açıklama
GÜNDEM

İSTANBUL VALİSİ'NDEN ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA
Berat Albayrak'tan elektrik kesintisi açıklaması
GÜNDEM

BAKAN ALBAYRAK'TAN FLAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI
Ankara'da kış
GÜNDEM

HAFTASONU TATİLİ KAR KEYFİ İLE BİRLEŞİNCE...
İçişleri Bakanı Soylu: Terör örgütüne insanlarımızın huzurunu bozdurmayacağız
GÜNDEM

"TERÖR ÖRGÜTÜNE İNSANLARIMIZIN HUZURUNU BOZDURMAYACAĞIZ"