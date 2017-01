İstanbul Ortaköy'de bulunan ünlü gece kulübü Reina'ya uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 39 kişi yaşamını yitirirken, 4'ü ağır 65 kişi de yaralandı. Terörist olayın ardından kaçarken, arama çalışmaları devam ediyor.

Ortaköy'de bulunan ünlü gece kulübü Reina'da yılbaşı eğlencesi için gelenlere terör saldırısı gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 700 kişinin bulunduğu Reina'da yılbaşı eğlencesinin yaşandığı sırada silahlı saldırı gerçekleşti. Uzun namlulu silahla gece kulübüne gelen bir terörist içeridekilere ateş açtı.



Reina'daki trrör saldırısının ardından yaya ve araç trafiğine kapatılan Muallim Naci Caddesi iki yönlü olarak trafiğe açıldı.

TERÖRİST ARANIYOR

Teröristin Noel Baba kılığında geldiği iddia edildi. Polis teröristi yakalamak için çalışma başlattı. Ancak güvenlik kamerasına yansıyan terörist, kaçmayı başardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırgan hakkında, "Emniyetin yaptığı çalışmalar, bize verdikleri bilgiler, (saldırganın) bir kişi olduğu gözüküyor. Yani birden fazla kişi değil. Bir mont, pantolon şeklinde içeriye silahla tarayarak girmiş, ondan sonra da içeride de farklı bir giysi ile beraber dışarıya çıkmaya çalışmış olduğuna yönelik bir bilgi var. Bu bilgilerin hem emniyet tarafından değerlendirilmesi devam ediyor. Saldırganın, katilin yakalanmasına yönelik çalışmalar emniyet birimlerince devam ediyor" dedi.



ŞEHİT POLİSİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU



İHA'nın haberine göre Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübünde yaşanan silahlı terör saldırısında şehit olan polis memuru Burak Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Morguna götürülmek üzere hastaneden çıkarıldı.







Beşiktaş Ortaköy'deki bir gece kulübüne yapılan silahlı terör saldırısında şehit olan polis memuru Burak Yıldız'ın cenazesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çıkarıldı. Şehidin cenazesi meslek arkadaşları tarafından cenaze arabasına konuldu. Şehidin mesai arkadaşları cenaze aracının arkasından dualar ederken yakınları ise göz yaşlarına boğuldu. Şehidin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



ACI HABERİ MERSİN'DEKİ AİLESİNE GİTTİ



İHA'nın haberine göre 21 yaşındaki polis memuru Burak Yıldız'ın Mersin'deki ailesine acı haber ulaştı. Yaklaşık iki yıllık polis memuru olan Yıldız'ın Mersin'de yaşayan ailesine acı haber sabah saatlerinde yetkililer tarafından ulaştırıldı. Şehidin merkez Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Evleri'nde oturan ailesi haberle yıkıldı.



2 YILLIK POLİS OLAN ŞEHİT YILDIZ'IN AĞABEYİ DE İSTANBUL'DA ÇEVİK KUVVET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREVLİ POLİS MEMURU



Babasını birkaç yıl önce kanserden kaybeden Burak Yıldız'ın şehit olduğu haberi annesi Aslı Yıldız'a iletildi. Yıldız ailesinin biri kız üç çocuğundan biri olan Burak Yıldız'ın ağabeyi Murat Yıldız'ın da yine İstanbul'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenilirken, iki kardeşin de henüz iki yıllık polis oldukları belirtildi. Şehidin evinin bulunduğu apartmana dev bir Türk bayrağı asıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: 39 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 65 YARALI VAR

İçişleri Bakanı Soylu, saldırıda hayatını kaybedenlerden 21'inin kimliğinin belirlenemediğini belirterek, "Henüz 18'inin kimliğiyle ilgili tespit çalışmaları devam ediyor.16'sı yabancı uyruklu, 5'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bugün 01.15 sıralarında gerçekleşen bir terör saldırısı. Şu anda 65 kişi hastanelerde tedavi görüyor, 4'ü ağır olarak bize bildirildi. Teröristi arama çalışmaları devam ediyor. Emniyetimiz gerekli operasyonları başlattı. İnşallah yakın bir zamanda ele geçeceğini ümit ediyoruz." dedi.

Şişli Etfal Hastanesi önünde bir kez daha açıklamalarda bulunan Soylu şöyle konuştu:

Şimdi milletimizin öncelikle şunu bilmeye hakkı var. DEAŞ PKK DHKP-C gerek yabancı servislerden gerekse kendi istihbarat örgütlerimizden bu tarz ihbarlar gelmektedir. Kimisi isme dayalıdır kimisi daha ziyade çerçevedir. Yılbaşı ile ilgili Türkiye'nin her yerinde tedbir alındı. En yoğunda İstanbul'da alındı. İstanbul Emniyet Müdürümüz'de olaydan çok kısa süre önce olay yerinin yakınındaydı. Özellikle 29 , 30 daha önce 28'inde birçok operasyon da gerçekleştirildi. Olay yerine de gittik, bir katliam gerçekleştirilmiş insanlık dışı vahşet. 20'sinin kimliği belli 15'i misafirimiz yabancı uyruklu. Kesin olmamakla bilikte hayatını kaybedenlerden 3'ü de orada çalışanlardan. Aldğımız bilgiler bir kişi olduğu yönünde. Mont pantolon şeklinde içeriye tarayarak girmiş. İçeride üstünü değiştirerek kaçtığı yönünde bilgiler var. Bu bilgiler emniyet birimlerimiz tarafından araştırılıyor.

SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ: HASTANELERİMİZDE 65 YARALI VAR

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi önünde açıklamalarda bulundu. Akdağ, "Dün gece yarısını takiben hepimizi üzen bir saldırı sonucunda hayatını kaybedenler var. Yaralılar var. 65 Yaralı var. 4'ünün durumu oldukça ciddi. Şişli Etfal'de 13 yaralı var. Biri şehit olan polisimiz. Hafif yaralılar hastaneden çıkarılmış. Milletimizin başı sağ olsun. Şişli Etfal'dekilerden 2'si yoğun bakımda.



BAKAN KAYA: SALDIRIDA YARALANANLAR ARASINDA YABANCILAR VE TÜRKLER VAR AMA AĞIRLIKLI OLARAK YABANCILAR



AA'nın haberine göre, İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlarla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Türk vatandaşlarımız da var, yabancılar da var. Birçoğu birçok kez Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'ye defaatle gelmiş yabancılar var. Türkiye'yi tanıyorlar, biliyorlar. Yabancılar ve Türkler var ama ağırlıklı olarak yabancılar. Farklı farklı milletlerden, Suudi Arabistanlı, Faslı, Lübnanlı, Libyalı, farklı milletlerden vatandaşlar var." dedi.

"İSRAİLLİ BİR KADIN HAYATINI KAYBETTİ"

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan Reina'daki terör saldırısıyla ilgili açıklama yapıldı.

Reuters'ın haberine göre bakanlık, saldırıda İsrailli bir kadının hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre saldırıda hayatını kaybeden 19 yaşındaki Leanne Nasser adlı İsrailli'nin üç arkadaşıyla birlikte Reina'da olduğu belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı sırasında yaptığı açıklamada saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, yaralılara da acil şifalarını iletti.

TERÖR SALDIRISININ OLDUĞU REINA'YA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

İHA'nın haberine göre, Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası gece kulübüne Türk Bayrağı asıldı.

Ortaköy'de ünlü gece kulübüne gelen bir saldırgan silahlı saldırı düzenlemiş , olayda 39 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından gece kulubünde güvenlik önlemleri devam ederken, sabah saatlende saldırının gerçekleştiği yere itfaiye ekipleri Türk Bayrağı astı.

İÇİŞLERİ BAKANI VE SAĞLIK BAKANI OLAY YERİNDE

İstanbul'da gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul Valisi Vasip Şahin'de olay yerinde Bakanlara eşlik etti.

İSTANBUL VALİSİ ŞAHİN: EN AZ 35 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Valisi Vasip Şahin olay yerinde açıklamarda bulundu. Şahin yaptığı açıklamada; "Gece 01.15 sıralarında bir eğlence merkezimizde bir terörist, uzun namlulu silahla önce kapı önünde bekleyen polis memurumuzu şehit ederek, ardında da bir vatandaşımızı şehit ederek içeri girmiştir. Maalesef içeride çok vahşice, acımasızca, sadece yılbaşını kutlamak üzere gelmiş masum insanların üzerine kurşun yağdırarak bu olayı meydana getirmiştir. Bu bir terör saldırısıdır. En az şu ana kadar 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bir tanesi polis memuru. En az 40 yaralımız hastanede tedavi altındadır. Araştırmalar yapılıyor. Bundan sonra detaylı açıklamalar yapılacak" ifadelerini kullandı.

POLİS DENİZDEN DE GECE KULÜBÜNÜN ETRAFINI SARDI

Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübüne yapılan silahlı saldırı sonrası polis gece kulübünü hem karadan hem de denizden sardı. Öte yandan gece kulübünde bulunanların bazılarının denize atladığı ve deniz polisinin vatandaşları kurtarmaya çalıştığı öğrenildi.

Ortaköy'de bulunan gece kulübüne silahlı saldırı sonrası polis gece kulübüne saldırganları yakalamak için operasyon başlattı. Polis karadan gece kulübünün etrafını sararken, deniz polisi de denizden olaya müdahale etti. Öte yandan gece kulübünden bulunan bazı vatandaşların saldırıdan kurtulmak için denize atladığı deniz polisinin de şahısları kurtarma çalışması yaptığı öğrenildi.

HÜKÜMETTEN İLK AÇIKLAMA

Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Bozdağ, “İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı/sabır, yaralılara şifa diliyorum. İstanbul'daki menfur terör saldırısını yapan teröristi, saldırı emri verenleri ve saldırıya yardım edenleri lanetliyorum. Bu, Türkiye'mize, huzurumuza, birliğimize, kardeşliğimize ve hepimize yapılmış kalleş ve hain bir terör saldırısıdır. Hiçbir terör saldırısı, birliğimizi bozamayacak, kardeşliğimizi yok edemeyecek,Türkiye'nin terörle etkin mücadelesini zaafa uğraşamayacaktır. Terörün kökünü kazımak için Türkiye bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kararlı ve etkin mücadelesini sürdürecek/terörü, bitirecektir” ifadelerini kullandı.

RTÜK'TEN YAYIN YASAĞI

RTÜK'ten yapılan açıklamada, Başbakanlık tarafından, İstanbul'da 35 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin yayın yasağı getirildiği bildirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SALDIRIYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili yetkililerden bilgi aldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Erdoğan'ın, saldırı haberinin ardından, Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile telefon görüşmeleri yaptığını açıkladı.

Olaydan büyük üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gelişmeleri yakından takip ettiği, can kayıpları ve yaralıların durumu hakkında da bilgi aldığı kaydedildi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ'DEN AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Mehmet Görmez Reina'da meydana gelen terör saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Görmez saldırıyı şu ifadelerle kınadı:

"Yeni yılın ilk saatlerinde savunmasız insanlar üzerine hunharca yapılan silahlı saldırının tüm milleti derinden yaraladığını belirterek "Bu bir vahşettir, dehşettir, cinayettir ve katliamdır.Bu insanlık dışı katliamın bir pazarda ve bir mabette yapılmasıyla eğlence yerinde yapılmasının herhangi bir farkı yoktur teröristlerin hedefinin mekanlar değil insan, ülke, millet ve topyekün insanlıktır. Terör nerden, kimden ve kime gelirse gelsin asla kabul edilemez. Bu gece yapılan bu terörü diğer olaylardan ayıran tek fark toplumda fitne oluşturarak yaşam biçimlerine göre toplumu bölmek ve karşı karşıya getirmektir. Gün terörün her çeşidine karşı milletçe kenetlenme günüdür. Hiçbir Müslüman vicdanın asla kabul etmeyeceği bu katliamı yapanları şiddetle telin ediyor, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

BAKAN ARSLAN: 35 CANA KASTETMEK NASIL TARİF EDİLİR, NASIL AÇIKLANABİLİR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul'daki terör olayıyla terörün kirli, kanlı, şerefsiz yüzü bu akşam bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Bakan Arslan Reina'daki saldırıyı şu sözlerle kınadı:

"Ne yazık ki gece yarısı İstanbul'daki terör olayı, terörün kirli, kanlı, şerefsiz yüzünü bu akşam bir kez daha gösterdi. Biri şehit polisimiz olmak üzere 35 cana kıydılar, yaklaşık 40 yaralı var. 35 cana kastetmek nasıl tarif edilir, nasıl açıklanabilir. Lanetlemek dışında şu an bir şey söyleyemiyoruz ama söylenebilecek şu an tek şey var, ülkemiz 780 bin kilometre karesinde 79 milyonuyla 15 Temmuz'da olduğu gibi terörün her türüne karşı sonuna kadar mücadelesini devam ettiriyor. Ülkemiz sınırları dışında, ülkemize ve huzurumuza kastedecek terör örgütleri veya teröristelere karşı sınır dışında da mücadelemiz sonuna kadar devam ediyor."

Arslan, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyerek, terörle mücadelenin son terörist bu ülkeden temizleninceye kadar devam edeceğini bildirdi.

"Terör, istediği kadar kanlı yüzünü göstersin, bu tam tersine insanımızın daha fazla birlik, beraberlik içinde millet olma şuuruyla hareket etmesini güçlendiren unsurlar haline geleceklerdir." diyen Arslan, hiçbir şekilde terör amacına ulaşma, insanımızın huzurunu kaçırma anlamında emeline ulaşamayacağını kaydetti.

Topyekun mücadelenin Cumhurbaşkanından başlayarak, hükümetiyle, meclisiyle, vatandaşıyla devam edeceğine dikkati çeken Arslan, "Bu mücadele de ön safta duran silahlı kuvvetlerimiz başta olmak üzere güvenlik güçlerimize, korucularımıza kolaylıklar diliyorum." dedi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'DEKİ VATANDAŞLARINI UYARDI

İstanbul Ortaköy'deki bir gece kulübünde yılbaşı kutlaması sırasında düzenlenen ve ilk bilgilere göre, 35 kişinin şehit olması, 40 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan terör saldırının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni yılın ilk gününde yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye'de yaşayan Amerikan vatandaşlarını uyardı.



ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı olarak yayınladığı açıklamada, Amerikan vatandaşlarından saldırının olduğu bölgeden uzak durmaları ve Amerika'da yaşayan aile bireylerini kendi durumlarına ilişkin bilgilendirmeleri istendi.



Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Amerikan temsilciliklerine ve vatandaşlarına yönelik tehditler ile saldırıların sürmekte olduğu belirtildi.