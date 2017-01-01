15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 1 Ocak Pazar günü raporu.

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FİRARİ ESKİ HAKİM ELAZIĞ'DA ASAYİŞ UYGULAMASINDA YAKALANDI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski hakim, Elazığ'da asayiş uygulaması sırasında yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara Adliyesinde hakim olarak görevliyken ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan A.C, "Huzur 23 Genel Asayiş Uygulamasında" yakalandı.

Elazığ emniyetindeki işlemleri tamamlanan A.C, Ankara'ya gönderildi. (AA)

DÜZCE'DE 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 3'ü tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. Yapılan operasyonlar çerçevesinde 13 Aralık'ta gözaltına alınan 13 kişi adliyeye çıkartıldı. Cumhuriyet Savcılığında ifadesi alınan şahıslar daha sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme sonucunda 13 kişiden 3 kişi tutuklanırken 10 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. (İHA)