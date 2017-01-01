01 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
FETÖ
GÜNDEM

FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (01.01.2017)

FETÖ operasyonları kapsamında tutuklanan, gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılan kişi sayısı artmaya devam ediyor. 1 Ocak Pazar günü operasyon haberleri

01 Ocak 2017 Pazar, 09:50:48 Güncelleme: 15:32:31

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 1 Ocak Pazar günü raporu.

Haberler anlık güncellenmektedir...

FİRARİ ESKİ HAKİM ELAZIĞ'DA ASAYİŞ UYGULAMASINDA YAKALANDI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski hakim, Elazığ'da asayiş uygulaması sırasında yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara Adliyesinde hakim olarak görevliyken ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan A.C, "Huzur 23 Genel Asayiş Uygulamasında" yakalandı.

Elazığ emniyetindeki işlemleri tamamlanan A.C, Ankara'ya gönderildi. (AA)

DÜZCE'DE 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 3'ü tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. Yapılan operasyonlar çerçevesinde 13 Aralık'ta gözaltına alınan 13 kişi adliyeye çıkartıldı. Cumhuriyet Savcılığında ifadesi alınan şahıslar daha sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme sonucunda 13 kişiden 3 kişi tutuklanırken 10 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. (İHA)

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün Adli Tıp yapılanması 'Islak İmza' iddianamesinde
GÜNDEM

FETÖ'nün Adli Tıp yapılanması 'Islak İmza' ...
Darbeci Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'ye de dava açıldı
GÜNDEM

Darbeci Semih Terzi'nin eşine de dava açıldı
15 Temmuz darbe girişiminde TÜRKSAT'a 5 dakikada 4 bomba atılmış
GÜNDEM

TÜRKSAT'a 5 dakikada 4 bomba
Uşak Üniversitesi Rektörü Sait Çelik tutuklandı
GÜNDEM

Uşak Üniversitesi Rektörü tutuklandı
Gazeteci Ahmet Şık tutuklandı
GÜNDEM

Gazeteci Ahmet Şık tutuklandı
94 derneğin faaliyetleri durduruldu
GÜNDEM

İçişleri Bakanlığı: 94 derneğin faaliyetleri ...
Reina'ya saldıran terörist her yerde aranıyor
GÜNDEM

KURUÇEŞME'DE POLİS ALARMA GEÇTİ...
Bodrum'da bir anda yer yarıldı, 4 metrelik çukur açıldı!
GÜNDEM

BİR ANDA YER YARILDI, 4 METRELİK ÇUKUR AÇILDI!
Reina'daki saldırıda ölen Fatih Çakmak Beşiktaş'taki terör saldırısından kurtulmuş!
GÜNDEM

REİNA'DAKİ TERÖR SALDIRISININ ARDINDAN KAHREDEN DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR!
Reina'daki terör saldırısında özel güvenlik görevlisi Hatice Koç da hayatını kaybetti
GÜNDEM

O DA ORADAYDI...
Mersin'de selfie çekerken sele kapılan gencin cesedine ulaşıldı
GÜNDEM

SELFİE ÇEKERKEN SELE KAPILAN GENCİN CESEDİNE ULAŞILDI
Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı son erdi
GÜNDEM

DOLMABAHÇE'DE GÜVENLİK TOPLANTISI