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Reina, istanbul, terör
GÜNDEM

Reina'ya saldıran terörist her yerde aranıyor

Polis, gece kulübüne "Noel Baba" kılığında girdiği belirlenen teröristi teröristi yakalamak için çalışma başlattı

01 Ocak 2017 Pazar, 10:13:16 Güncelleme: 15:11:01 HABERTURK.COM

İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübünde yılbaşı eğlencesi için gelenlere düzenlenen terör saldırısını düzenleyen terörist her yerde aranıyor. Beşiktaş Kuruçeşme'de terör saldırısı ile ilgili olabilecek şüpheli bir şahıs ihbarı alan polis alarma geçti.

Yılbaşı gecesi düzenlenen silahlı terör saldırısı sonrası İstanbul'un her yerinde teröristi arama çalışmaları devam ediyor.

Polis, gece kulübüne "Noel Baba" kılığında girdiği belirlenen teröristi teröristi yakalamak için çalışma başlattı. Ancak güvenlik kamerasına yansıyan terörist, kaçmayı başardı.

VALİ ŞAHİN: UZUN NAMLULU SİLAHLA

İstanbul Valisi Vasip Şahin, terör saldırısının nasıl meydana geldiğini şöyle anlattı:

"Gece 01.15 sıralarında bir eğlence merkezimizde bir terörist, uzun namlulu silahla önce kapı önünde bekleyen polis memurumuzu şehit ederek, ardında da bir vatandaşımızı şehit ederek içeri girmiştir. Maalesef içeride çok vahşice, acımasızca, sadece yılbaşını kutlamak üzere gelmiş masum insanların üzerine kurşun yağdırarak bu olayı meydana getirmiştir."

SOYLU: FARKLI BİR GİYSİYLE ÇIKMIŞ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırgan hakkında, "Emniyetin yaptığı çalışmalar, bize verdikleri bilgiler, (saldırganın) bir kişi olduğu gözüküyor. Yani birden fazla kişi değil. Bir mont, pantolon şeklinde içeriye silahla tarayarak girmiş, ondan sonra da içeride de farklı bir giysi ile beraber dışarıya çıkmaya çalışmış olduğuna yönelik bir bilgi var. Bu bilgilerin hem emniyet tarafından değerlendirilmesi devam ediyor. Saldırganın, katilin yakalanmasına yönelik çalışmalar emniyet birimlerince devam ediyor" dedi.

KURUÇEŞME'DE İHBAR

Beşiktaş Kuruçeşme'de terör saldırısı ile ilgili olabilecek şüpheli bir şahıs ihbarı alan polis alarma geçti. Bölgeye sevk edilen özel harekat ekipleri, şüpheliyi arıyor.

Kuruçeşme Muhtar Hüseyin Sokak'ta şüpheli bir şahıs gören vatandaşlar, gece kulübü saldırısı ile ilgili olabileceğini düşünerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine özel harekat timleri sevk edildi. Polis, bölgede bulunan mezarlıkta ve çevrede vatandaşların şüphelendiği şahsı arıyor.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 16 dakika önce
    Baskın yapıp, kaçabildiğine göre planlı ve organize bir iş olduğu ortada. O zaman istihbarat ve güvenlik birimleri organize bir eylemi nasıl fark etmiyor?
  • Misafir 22 dakika önce
    yürüyerek mi kaçmış?!
  • Misafir 42 dakika önce
    Biri birine yumruk atıp kaçsa anında bulunur böyle bir olayda kaçabiliyor vay canına !
  • Misafir 2 saat önce
    Nasıl kaçıyor ? Şaka mı bu ?
  • Misafir 3 saat önce
    Ölenlerin Ailelerine BaşsağIığı DiIiyorum. DuaIarımız BirIikte OIsun DiIeğimiz Tek OIsun, Acınızı PayIaşıyoruz, Başınız SağoIsun.
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