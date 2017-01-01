01 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Numan Kurtulmuş
GÜNDEM

Numan Kurtulmuş: Terör örgütleri üzerinden birilerinin vermeye çalıştığı mesajlar olabilir

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Reina saldırısına hakkında, "Türkiye'nin terör örgütlerine karşı müdahalede mesafe alması nedeniyle birileri rahatsız olmuş olabilir" dedi

01 Ocak 2017 Pazar, 11:36:39 Güncelleme: 11:58:50

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Reina'da düzenlenen terör saldırısına ilişkin olarak, "Emareler var ama henüz şu örgüt diyemiyoruz. Terör örgütleri üzerinden birilerinin vermeye çalıştığı mesajlar olabilir" dedi.

Gece kulübüne terör saldırısıyla ilgili NTV'ye konuşan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş şunları söyledi:

"4 ciddi yaralımız var. 65 kişi yaralı. Tıbbi olarak eldeki bütün imkanlar seferber edildi. Emareler var ama henüz şu örgüt diyemiyoruz. Bir kişinin olduğu belki çevresinde destek verenlerin olabileceği... Bütün bağlantılar süratle gözden geçiriliyor. Bağlantıları varsa ortaya konulacak. İçeride dışarıda çok sayıda terör örgütüyle mücadele ile geçti. Hem içeride hem dışarıda DAEŞ'in PKK'nın beli kırıldı. 2017'de Allah'ın izniyle kökünüzü kurutacağız. Bu terör örgütleri üzerinden birilerinin vermeye çalıştığı mesajlar olabilir.

Türkiye'nin terör örgütlerine karşı müdahalede mesafe alması nedeniyle birileri rahatsız olmuş olabilir. Terörle mücadelede taviz vermeyeceğiz. Bu terör örgütleri adı ne olursa olsun bir tek hedefi var. Bunlar insanlık ve Türkiye düşmanı. Bunlara destek verenler büyük bir Türkiye istemiyorlar. Bunlara karşı verilecek en büyük cevap birlik içerisinde olmaktır."

Kurtulmuş, "İstanbul için uyarı var mı?" sorusu üzerine, "Terör tam da bunu yapmak istiyor. Millet rutin hayatını terk etsin. Hayır kimsenin bu şekilde davranmaması lazım. Her türlü istihbarat değerlendiriliyor. Terör milletin korkmasını, ürkmesini istiyor. Vatandaşlarımızın günlük hayatını korku ve panikle yaşamasını istemeyiz" ifadelerini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
  • Misafir 56 saniye önce
    istihbarat cok basarisiz. olay sonrasi operasyon yetenegi yok gibi..
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
TSK, 17 binayı imha etti, 34 DEAŞ'lıyı öldürdü
GÜNDEM

17 bina imha edildi, 34 DEAŞ'lı öldürüldü
Cumhurbaşkanı'ndan Reina saldırısı açıklaması
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı'ndan Reina saldırısı açıklaması
CHP'den Reina saldırısı için ilk açıklama
GÜNDEM

CHP'den Reina saldırısı için ilk açıklama
Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı son erdi
GÜNDEM

Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı
Reina'daki saldırıda ölen Fatih Çakmak Beşiktaş'taki terör saldırısından kurtulmuş!
GÜNDEM

Reina'daki terör saldırısının ardından kahreden ...
Reina'ya saldıran terörist her yerde aranıyor
GÜNDEM

Kuruçeşme'de polis alarma geçti...
Habertürk'ten yıldırım baskı! ALÇAKLAR
GÜNDEM

HABERTÜRK'TEN YILDIRIM BASKI! ALÇAKLAR
Reina'daki terör saldırısında özel güvenlik görevlisi Hatice Koç da hayatını kaybetti
GÜNDEM

O DA ORADAYDI...
Habertürk ve Andy-Ar 'yılın en'lerini sordu
GÜNDEM

HABERTÜRK VE ANDY-AR 'YILIN EN'LERİNİ SORDU
Reina'ya saldıran terörist her yerde aranıyor
GÜNDEM

KURUÇEŞME'DE POLİS ALARMA GEÇTİ...
Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı son erdi
GÜNDEM

DOLMABAHÇE'DE GÜVENLİK TOPLANTISI
Mersin'de selfie çekerken sele kapılan gencin cesedine ulaşıldı
GÜNDEM

SELFİE ÇEKERKEN SELE KAPILAN GENCİN CESEDİNE ULAŞILDI