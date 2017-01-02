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51 Hava Harp Okulu öğrencisi 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet Ankara Başsavcılığı
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51 havacı öğrenciye 3'er müebbet ve 22.5 yıla kadar hapsi istendi

Ankara Başsavcılığı, FETÖ’cü darbe girişimi öncesi ‘paraşüt atlayışı eğitimi’ adı altında Kara Harp Okulu’na götürülen 51 Hava Harp Okulu öğrencisi hakkındaki soruşturmasını tamamladı. 51 öğrencinin, 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 22.5 yıla kadar hapsi istendi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 03:27:20 Güncelleme: 03:29:43

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’cü darbe girişimine ilişkin soruşturmaları sürdürürken, Hava Harp Okulu öğrencisi 51 şüpheli hakkında dava açtı. Savcı Adem Akıncı’nın hazırladığı iddianamede, şüphelilere ‘anayasal düzeni, ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘silahlı terör örgütüne üyelik’, ‘TBMM’yi, hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’ suçlamaları yöneltildi.

CUNTACI GENERALİN İMZASI VAR

İddianamede, 5 yıldır yapılmayan paraşüt atlayışları konusundaki emri, 22 Haziran 2016’da, tutuklu darbeci eski Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan’ın verdiği belirtildi. Öğrencileri İstanbul Hava Harp Okulu’ndan Ankara’daki Kara Harp Okulu’na gönderen Hava Harp Okulu Alay Komutanı Albay Hüseyin Ergezen ile öğrencilerin Etimesgut Hava Üssü’ne götürülmesini organize eden Yüzbaşı Kenan Baştuğ’un da darbe girişiminde aktif rol üstlendiği ifade edildi.

Eğitim kılıfıyla 142 Hava Harp Okulu öğrencisinin olay gecesi toplanma ve nakil merkezi olarak kullanılan Kara Harp Okulu’na, bunlardan 91’inin de Etimesgut 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’na götürüldüğü kaydedildi. Radara yakalanmamak için alçak uçuş yapan helikopterlerin, kulenin izni olmamasına rağmen ışıkları sönük vaziyette iniş yaptığı ifade edildi. 51 şüphelinin ise helikopterler gelmeyince Kara Harp Okulu’nda kaldığına dikkat çekildi.

İstanbul Başsavcılığı’nın hakkında ‘Cumhurbaşkanı’na suikast, tasarlayarak öldürme’ suçlarından da soruşturma yürüttüğü Albay Hüseyin Ergezen’in ifadesi de iddianameye girdi. Paraşüt eğitiminin önceden planlanan ve Hava Kuvvetleri Komutanı emriyle yapılan bir eğitim olduğunu savunan Ergezen, “Öğrencilerin Ankara’ya gönderilmesi hususunda bir sorumluluğum yok. Herhangi bir kararda imzam da yok” dedi.

Eski Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan

‘NASIL ASKERSİNİZ DİYE BAĞIRDI’

Hava Harp Okulu öğrencisi şüpheli Samet N., eğitim için 11 Temmuz’da Kara Harp Okulu’na gittiklerini söyledi. 15 Temmuz’da eğitimin ardından okula geçtiklerini anlatan Samet N., şöyle devam etti: “Araştırma yaptığımızda darbe girişimini öğrendik. 03.30 sıralarında tören alanına inmemiz emredildi. 2 Sikorsky geldi. Tanımadığım bir yarbay helikoptere binmemizi söyledi. Binmeyeceğimizi söyleyince ‘Siz nasıl askersiniz, bu nasıl disiplinsizlik, F-16’ları sadece akrobasi için mi kullanıyorsunuz?’ şeklinde bağırdı.”

Fevzi ÇAKIR / GAZETE HABERTÜRK

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