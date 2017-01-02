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Google, adalet bakanlığı
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Adli Google hayata geçti

Türkiye'de suçların tomografisini çekecek sistem, değişik parametrelere göre doğru ve tutarlı bilgilere dayalı olarak alınan raporların yorumlanması ile isabetli kararlar verilmesine imkan verecek

02 Ocak 2017 Pazartesi, 09:23:18 Güncelleme: 09:30:35 İHA

Adalet Bakanlığı tarafından yargı alanında yapılan ve yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulan adli verilere 'tek tık'la ulaşılmasını sağlayacak olan 'Adli Veri Bankası Projesi' hayata geçti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından "Adli Google" olarak nitelendirilen yeni sistem sayesinde türlerine göre en çok suç hangi ilde, hangi ilçede, hangi mahalle, hangi sokakta, hangi gün, hangi saatte işlendiği, maktulün cinsiyeti, eğitim durumları, mesleği, yaş aralığı gibi bilgilere ulaşılabilinecek.

ADLİ GOOGLE AÇILDI
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla hayata geçirilen Adli Veri Bankası projesi Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem ve Eğitim Daire Başkanlıkları tarafından yürütülecek.

Adli Veri Bankası Projesi ilk etapta hukuk, ceza mahkemeleri , Cumhuriyet savcılıkları ve denetimli serbestlik, icra, idari yargı, personel ve adli tıp modülleri tarafından kullanılmaya başlandı.

DOĞRU VERİ-DOĞRU İSTATİSTİK
Adli Veri Bankası projesinde veri havuzuna girişler adliyelerdeki varolan UYAP ekranları aracılığıyla zabıt katipleri tarafından girilecek. Adli Veri Bankası bu yapı üzerinde kurularak doğru ve zamanında girilmiş olan verilerin çıktısınında doğru olması ilkesinden hareketle, bu çıktıların uzman sistemler tarafından veri tabanından çekilerek, istatistik üretilmek üzere ilgili birimlere verilecek. Havuzda toplanacak veriler Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nce incelecek. Doğru veri-doğru istatistik-doğru analiz üçgeninde hareket eden sistem Türkiye'nin adalet politikalarının şekillenmesine ve suçun önlenmesi için gerekli tedbirler önceden alınmasına katkı sağlayacak.

SUÇ TOMOGRAFİSİNİ ÇEKECEK
Türkiye'de suçların tomografisini çekecek sistem, değişik parametrelere göre doğru ve tutarlı bilgilere dayalı olarak alınan raporların yorumlanması ile isabetli kararlar verilmesine imkan verecek.

Türkiye'de örneğin hırsızlık suçundan açılan davaların sayısı, sonuçları, bu davaların en çok hangi ilde açıldığı, hangi kuruma veya kuruluşta bu suçların işlendiği, çocuk suçluların sayısı, en çok hangi suçları işledikleri, Türkiye'nin bölgelerine göre bu suçların dağılımına ilişkin istatistikler alınabilecek ve bunların sonuçlarının yorumlanmasıyla doğru politikalar geliştirilebilinecek.

HAKİM, SAVCI PERFORMANSI İZLENECEK
Proje ile hakim ve savcıların hatta Adalet Bakanlığı personelinin performansı da ölçülebilecek. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünde aylarca süren yazışmalar ve toplanabilen istatistik verileri, sistem üzerinden otomatik olarak çok kısa sürelerde alınmasıyla hangi personelin hangi dosya üzerinde hangi işlemi yaptığı ya da doğru yapıp yapmadığı anlaşılacak. Bu kapsamda hatalı gerçekleşen adli işlemlerin düzeltilmesi imkanı da doğacak. Kullanıcı hatalarının en aza indirilmesi amacıyla teknik önlemler ve verileri sisteme girecek personelle ilgili eğitim çalışmaları ise sürüyor.

KİMLER YARARLANABİLİR?
Adli Veri Bankası projesinde veri ambarında biriken veriler istenildiğinde, kamu kurum ve kuruluşları, gazeteciler, akademisyenler ve vatandaşlar ile paylaşılacak.

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