02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Mersin
GÜNDEM

Mersin'de eğitime bir gün ara verildi

Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Burgut, yaptığı açıklamada, kar yağışına bağlı olarak ilçede bulunan 18 ilkokul, 14 ortaokul ve 5 lisede eğitim gören öğrenciler için tatil kararı aldıklarını söyledi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 09:51:30 Güncelleme: 09:52:46 AA

Mersin'in Gülnar ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Mersin ve Adana'nın yüksek kesiminde bulunan ilçelerde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Burgut, yaptığı açıklamada, kar yağışına bağlı olarak ilçede bulunan 18 ilkokul, 14 ortaokul ve 5 lisede eğitim gören öğrenciler için tatil kararı aldıklarını söyledi.

Burgut, taşımalı eğitime de bir ara verildiğini duyurdu.

Adana'nın Aladağ ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle çeşitli olumsuzluklar yaşanıyor. Çoğu köye ulaşımın sağlamadığı ilçede, taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime bir gün ara verildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Türkiye ve Rusya DEAŞ hedeflerini vurdu
GÜNDEM

Türkiye ve Rusya DEAŞ hedeflerini vurdu
Silah ve hareketler ‘profesyonel’
GÜNDEM

Terörist savaş eğitimi almış bir profesyonel mi?
Geldi, katletti, kaçtı
GÜNDEM

Türkiye ve insanlığa alçak saldırı! İşte detaylar!
Adli Google hayata geçti
GÜNDEM

Adli verilere tek tık
"Reina saldırganı" diye sosyal medyada fotoğrafı yayılan kişi karakola başvurdu
GÜNDEM

"Reina saldırganı" diye sosyal medyada fotoğrafı ...
Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak
GÜNDEM

Bakanlar Kurulu saat 14.00'te Beştepe'de toplanıyor
2017-YGS başvuruları ne zaman?
GÜNDEM

YGS BAŞVURULARI BAŞLIYOR
2017 AÖL sınav giriş yerleri ne zaman yayımlanacak?
GÜNDEM

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI BAŞLIYOR!
Yeni kimlik başvurusu nasıl yapılır? Randevu nasıl alınır?
GÜNDEM

YENİ KİMLİK KARTI BAŞVURUSU BAŞLADI!
e-YDS 2017/1 başvuruları nasıl yapılır?
GÜNDEM

E-YDS 2017/1 BAŞVURULARI BAŞLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini çizen Gülşah Külliye'de
GÜNDEM

ERDOĞAN'DAN GÜLŞAH'A BİR JEST DAHA
Van'da bir adam evine el bombası atıp akrabasını öldürdü
GÜNDEM

EVİNE EL BOMBASI ATIP AKRABASINI ÖLDÜRDÜ