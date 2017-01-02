Gaziantep'in Suriye sınırındaki Oğuzeli ve Karkamış ilçelerindeki sınır birliklerine İslahiye'den askeri sevkiyat yapıldı.

İslahiye 106. Topçu Alayı Alpay Başaran Kışlası'ndan alınan 10 Fırtına obüsü ve bir zırhlı piyade taşıyıcısı (ZPT) ile çeşitli askeri araçlar ve bir grup personeli taşıyan tırlar, Gaziantep'in Suriye sınırında bulunan Oğuzeli ve Karkamış ilçelerine gitmek üzere hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında sevk edilen silah ve askeri teçhizatların Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.