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İsmail Kahraman'ın tedavisi normal serviste devam edecek

Ameliyat geçiren TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın tedavisinin normal serviste devam edeceği belirtildi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 10:41:55 Güncelleme: 10:43:27 AA

Ameliyat geçiren ve sağlık durumu iyi seyreden TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın tedavisinin normal serviste devam etmesi kararlaştırıldı.

Güven Hastanesinden yapılan açıklamada, geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavi gören Kahraman'ın genel sağlık durumunun iyi seyrettiği ifade edildi.

Açıklamada, sabah yapılan tıbbi konseyde, Kahraman'ın yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak tedavisine normal serviste devam edilmesi yönünde karar alındığı vurgulandı.

Öte yandan açıklamada, hastanın sağlığı açısından ziyaretçi kabul edilmediği kaydedildi.

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