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İstabul Valiliği Ortaköy Reina
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İstanbul Valiliği: Ortaköy saldırısında yaralananların sayısı 46'ya düştü

Ortaköy'deki terör saldırısı 39 kişi ölmüş, 65 kişi de yaralanmıştı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 11:07:03 Güncelleme: 11:24:55 İHA

İstanbul Valiliği, yılbaşı gecesi gece kulübüne yönelik düzenlenen terör saldırısında yaralanan 46 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Reina'daki terör saldırısında 39 kişi ölmüş, 65 kişi de yaralanmıştı.

Ortaköy'de bulunan ünlü gece kulübü Reina'da yılbaşı eğlencesi için gelenlere terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Yaklaşık 700 kişinin bulunduğu Reina'da yılbaşı eğlencesinin yaşandığı sırada silahlı saldırı gerçekleşmiş, uzun namlulu silahla gece kulübüne gelen bir terörist içeridekilere ateş açmıştı.

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