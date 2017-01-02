İstanbul Valiliği, yılbaşı gecesi gece kulübüne yönelik düzenlenen terör saldırısında yaralanan 46 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Reina'daki terör saldırısında 39 kişi ölmüş, 65 kişi de yaralanmıştı.
Ortaköy'de bulunan ünlü gece kulübü Reina'da yılbaşı eğlencesi için gelenlere terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Yaklaşık 700 kişinin bulunduğu Reina'da yılbaşı eğlencesinin yaşandığı sırada silahlı saldırı gerçekleşmiş, uzun namlulu silahla gece kulübüne gelen bir terörist içeridekilere ateş açmıştı.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER