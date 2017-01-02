FETÖ soruşturmasında 41 bin 326 kişi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kapsamında 41 bin 326 şüpheli, tutuklu bulunuyor.

Adalet Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, darbe girişiminin ardından şu ana kadar 103 bin 850 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alınanlardan 41 bin 326'sı cezaevlerine konuldu.

Tutuklananlar arasında 2 bin 286 adli ve idari yargıda görevli hakim ve savcı, 104 Yargıtay, 41 Danıştay, 2 Anayasa Mahkemesi, 3 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi, 168'i general olmak üzere 6 bin 325 asker, 7 bin 624 polis, 17 vali, 74 vali yardımcısı ve 100 kaymakam da bulunuyor.

Gözaltına alınan zanlılardan 35 bin 495'i hakkında adli kontrole hükmedildi. Kolluk kuvvetleri ve adliyedeki işlemler sonrasında 10 bin 265 kişi serbest bırakıldı.

3 BİN 831 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 3 bin 831 şüpheli, cezaevine konulmasına rağmen delillerin değerlendirilmesi sonrasında tahliye edildi.

Tahliye edilenler arasında bin 66 asker, 583 polis, 4 vali yardımcısı, bir vali, 2 kaymakam, 158 hakim ve savcı, 2 HSYK, bir Danıştay ve 8 Yargıtay üyesi de yer alıyor.

5 BİN 150 KİŞİ ARANIYOR

FETÖ'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında 198 hakim ve savcı, 6 Danıştay üyesi, 25 Yargıtay üyesi, 115 asker, 223 polis, bir vali, 3 vali yardımcısı, 8 kaymakam, 4 bin 571 kamu görevlisi ve sivil olmak üzere 5 bin 150 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor.

Soruşturmalar çerçevesinde 902 şüpheli ise gözaltında.