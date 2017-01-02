02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
CHP
GÜNDEM

CHP'den terör olaylarına araştırma istemi

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, terör saldırılarının engellenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 11:55:10 Güncelleme: 13:23:35 AA

CHP, terör saldırılarının incelenmesi ve saldırılarda ihmali bulunanların tespit edilerek bir daha benzer olayların yaşanmaması için gereken önlemlerin alınması amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, 7 Haziran seçimlerinden bu yana meydana gelen terör saldırıları nedeniyle 423 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı anımsatıldı.

Türkiye'nin Irak ve Suriye politikalarının etkileri nedeniyle terör saldırılarının bu yıl da gündemi belirlemeye devam edeceği yönünde güvenlik uzmanlarınca görüşler belirtildiğine yer verilen gerekçede, şöyle denildi:

"Alınan bütün önlemlere rağmen İstanbul'un göbeği olarak nitelendirilebilecek bölgede hain terör saldırısı engellenememiştir. Terör saldırıları ve patlamalarda güvenlik zafiyetlerinin araştırılarak, faillerin ortaya çıkarılması, yaşanan bu saldırılarda sorumluluğu ve ihmali bulunanların tespit edilerek bir daha buna benzer elim olayların yaşanmaması için gereken önlemlerin alınması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz."

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Levent Gök: Bizi kurtarın bu terör belasından, kurtaramıyorsanız da...
GÜNDEM

"Bizi kurtarın bu terör belasından, kurtaramıyorsanız da. ...
İsmail Kahraman'ın tedavisi normal serviste devam edecek
GÜNDEM

İsmail Kahraman yoğun bakımdan çıkarıldı
Gaziantep'in Suriye sınırına askeri sevkiyat
GÜNDEM

Suriye sınırına askeri sevkiyat
Antalya Havalimanı'nda bir adam "Üzerimde bomba var" diye bağırdı
GÜNDEM

Havalimanında bir anda "Üzerimde bomba var" diye ...
Türkiye ve Rusya DEAŞ hedeflerini vurdu
GÜNDEM

Türkiye ve Rusya DEAŞ hedeflerini vurdu
2016'da en çok 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi ile şehıtlerimize üzüldük
GÜNDEM

En çok 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi ile ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini çizen Gülşah Külliye'de
GÜNDEM

ERDOĞAN'DAN GÜLŞAH'A BİR JEST DAHA
2017-YGS başvuruları ne zaman?
GÜNDEM

YGS BAŞVURULARI BAŞLIYOR
Van'da bir adam evine el bombası atıp akrabasını öldürdü
GÜNDEM

EVİNE EL BOMBASI ATIP AKRABASINI ÖLDÜRDÜ
Yeni kimlik başvurusu nasıl yapılır? Randevu nasıl alınır?
GÜNDEM

YENİ KİMLİK KARTI BAŞVURUSU BAŞLADI!
Reina saldırısında yaralanan ABD'li ülkesine döndü
GÜNDEM

REİNA'DA YARALANAN ABD'Lİ: BENİ VURMASINA İZİN VERDİM
2017 AÖL sınav giriş yerleri ne zaman yayımlanacak?
GÜNDEM

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI BAŞLIYOR!