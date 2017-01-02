İlk defa bu yıl hac başvurusu yapacak adaylar için hac kayıt işlemleri 28 Aralık 2016 tarihinde başladı. Peki 6 Ocak'ta sona erecek olan hac kayıtları nasıl yapılır? Hac kayıt ödemeleri nereden, nasıl yapılacak? İşte merak edilenler...

HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Diyanet İşleri Başkanlığından alınan bilgiye göre, hac için ilk defa kayıt yaptıracaklar ilgili bankalara 20 lira ön kayıt ücreti yatıracak. Hacı adayları daha sonra elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr veya müftülüklere bizzat müracaat ederek, "Oda tercihli hac konaklama" ve "Otel konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapacak.

HAC İŞLEM VE ÖDEMELERİ PTT'DEN YAPILABİLECEK

İlk defa bu yıl hac başvurusu yapacak adayların, hac ön ödeme ve kesin kayıt ile umre tahsilat işlemlerini PTT şubelerinden gerçekleştirebileceği bildirildi.

PTT'den yapılan yazılı açıklamada, halka daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kurumlarla yapılan iş birliklerine bir yenisinin eklendiği belirtildi.

Bu kapsamda, kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen hacı adaylarının kayıt ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için PTT şubelerinin hizmet vermeye başladığı aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Ülke genelinde en yaygın ve en büyük tahsilat merkezi olan PTT, hiçbir bankanın olmadığı 42 ilçe, 1048 belde, 99 kasaba, 220 köy, 162 mahalle ve 2 mezra olmak üzere toplam 1563 yerleşim yerinde vatandaşlara hizmet sunuyor. Bu sayede hacı adayları Türkiye'nin her yerinden, evlerine en yakın mesafedeki PTT şubelerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. PTT ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında PTT şubelerinden hac ön ödeme kayıt, hac kesin kayıt ve umre tahsilat işlemleri yapılabilecek. İlk defa 2017'de hac başvurusu yapacak adaylar ön kayıt işlemleri için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmiş 20 Türk Lirası tutarındaki ücreti ödeyecek. Hacı adaylarından bunun dışında herhangi bir ek ücret tahsil edilmeyecek. Hacı adayları, Türkiye’deki bütün PTT şubelerinden 6 Ocak 2017'ye kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek."

KAYITLAR 28 ARALIK 2016'DA BAŞLADI

Diyanet İşleri tarafından yapılan duyuruya göre hacca gitmek için ilk defa kayıt yaptıracak olan hacı adayları 28 Aralık 2016 - 6 Ocak 2017 tarihleri arasında kayıtlarını yapabilecek. Daha öncesinden kayıt yapan ve kayıt yenileme işlemi yapacak olan hacı adayları ise 9 Ocak 2017 - 31 Ocak 2017 tarihleri arasında kayıtlarını yenileyebilecek.