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Mehmetçik dondurucu soğukta vatan nöbetinde

02 Ocak 2017 Pazartesi, 13:21:23 AA

Çetin kış şartlarına rağmen terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını ara vermeden sürdüren Mehmetçik, Hakkari ve Bitlis'te dondurucu soğuk ve metrelerce kara aldırış etmeden elleri tetikte vatan nöbeti tutuyor

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    Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu kış şartlarına rağmen güvenlik güçleri, terörle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

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    Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurça ilçesi kırsalında 6 Eylül'den bu yana terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden hava destekli operasyonda Mehmetçik, sıfırın altında 22 dereceyi bulunan zorlu hava koşullarına rağmen 24 saat esaslı görev yürütüyor.

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    Rakımı 2 bin metreyi aşan dağlarda yürütülen ve bugüne kadar çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda, metrelerce kara aldırış etmeyen Mehmetçik, elleri tetikte vatan nöbeti tutuyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    Allah yardımcıları olsun
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