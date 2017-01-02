Mehmetçik dondurucu soğukta vatan nöbetinde

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"Kanımızın son damlasına kadar da mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Son teröristi etkisiz hale getirmeyene kadar asla pes etmeyeceğiz. Burada görev yapmak bizim için gururdur çünkü burada vatanımıza, namusumuza ve milletimize sahip çıkıyoruz.