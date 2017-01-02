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Isparta Şarkikaraağaç
GÜNDEM

Isparta'da 73 yaşındaki sanık 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan yargılanıyor

21 torunu olan 73 yaşındaki Y.Ç., 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanıyor. Y.Ç. için 55 yıla kadar hapis isteniyor

02 Ocak 2017 Pazartesi, 13:44:22 Güncelleme: 13:47:15

Isparta'nın Şarkikaraağaç İlçesi'nde tutuklu 73 yaşındaki Y.Ç., 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 55 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Şarkikaraağaç'a bağlı Yassıbel Köyü'nde oturan 21 torunu bulunan Y.Ç., iddiaya göre komşularının ilkokul 2'nci sınıfa giden kızı A.B.'yi sokakta oynarken 'Para vereceğim' diye kandırarak evine götürdü. Burada A.B.'ye istismarda bulunduğu sırada kızın ablası geldi. Kızın elbiselerini düzelterek 'Bir şey yapmadım' diyen Y.Ç., iddiaya göre sonraki gün aynı şeyi yine yaptı. Kızın ablasının gördüklerini anlatması ve ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Y.Ç., aralarındaki husumet nedeniyle kendisine iftira atıldığını öne sürdü. 7 ay önce tutuklanan Y.Ç. hakkında Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

KRİMİNAL RAPORU GELDİ

Davanın üçüncü duruşmasına Yalvaç B Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu sanık Y.Ç., A.B.'nin babası H.B. ile tarafların avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, olayla ilgili çocuk ve sanıktan alınan örneklerin incelendiği Ankara Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'ndan beklenen raporun geldiği mahkeme heyeti tarafından açıklandı.

SANIĞA AİT TÜKÜRÜK KALINTILARI BULUNDU

Mahkeme heyeti sanığa ek savunma hakkı verirken, avukatı Kriminal Daire Başkanlığı'ndan gelen raporun henüz ellerine ulaşmadığını belirterek, savunma için ek süre talep etti. Duruşmada mütalaa veren savcı, raporda kızın vücudunda ve cinsel organında sanığa ait tükürük kalıntılarına rastlandığına yer verildiğini belirtti. Savcı, sanık hakkında zincirleme halde birden fazla cinsel istismar, alıkoyma, fiilin çocuğa karşı cebir ve tehditle yapılması suçlarından 55 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Y.Ç., "Bunların tamamı yalan. Ben bu suçların hiçbirini işlemedim. Beraatımı istiyorum" dedi.

'KIZIM PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYOR'

Kızın babası H.B. ise mütalaaya katıldığını belirterek, "Asıl kendisi yalan söylüyor. Bu anlatılanların hepsi doğru. İnsan içine çıkamaz oldum. Kızım psikolojik tedavi görüyor. Köyden ailemi alarak başka şehre taşınmak zorunda kaldık. Cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanık avukatına savunma için ek süre vererek duruşmayı erteledi.

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