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reina, William Jacob Rakk
GÜNDEM

Reina saldırısında yaralanan ABD'li ülkesine döndü

Ortaköy'deki terör saldırısında yaralanan ABD'li Raak, ülkesine döndü

02 Ocak 2017 Pazartesi, 13:55:34 Güncelleme: 16:10:34 AA

Beşiktaş Ortaköy'deki terör saldırısında yaralanan ABDli William Jacob Raak, ülkesine döndü.

Atatürk Havalimanı'na ambulansla getirilen Rakka, kaldığı otelin yetkilileri eşlik etti. Sedye üzerinde Dış Hatlar Terminali'ne getirilen Raak, işlemlerinin ardından, tekerlekli sandalyeye konularak, uçağa götürüldü.

Burada gazetecilere konuşan Raak, olanlarla ilgili fazla konuşmak istemediğini belirterek, olay sırasında beraberindeki 9 kişiyle orada olduklarını söyledi.

ABD'ye gittiğinde uyandığında, kendisini kahvaltı yaparken bulmayı umduğunu aktaran Raak, "Diğer yaralıların da bir an önce iyileşmelerini umuyorum. Tekrar geri gelmek istiyorum. Burası çok güzel bir ülke. İnsanları çok iyi. Arkadaşlarım bana çok iyi yardımcı oldular. Sürekli yanımda oldular." diye konuştu.

ABD BASININA KONUŞTU: "BENİ VURMASINA İZİN VERDİM"

Saldırıda kalçasından yaralanan Jake Raak, ülkesinin önemli haber kanallarından NBC'ye konuştu.

Jaak, NBC'ye verdiği mülakatta saldırı sırasında ölü taklidi yaptığını belirtirken, "Beni vurduğu zaman hiç kıpırdamadım. Sadece beni vurmasına izin verdim. İlk vurulduğumda yerde yatıyordum. Zaten vurulmuş insanlara ateş ediyordu." ifadelerini kullandı.

Reina'ya beraber gittiği 9 kişiden 7'sinin vurulduğunu söyleyen Raak, "Birilerinin ateş ettiği söylendiği zaman ilk başta inanmamıştım. Ancak saldırganın gelişini ve mekanda bulunan herkese ateş ettiğini görünce neler olduğunu anladım. Sadece yapabildiğim kadar sessiz olmam ve hareketsiz kalmam gerekiyordu. Sanırım bütün bunların ortasında en şanslı olan bendim." şeklinde konuştu.

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YORUMLAR 12
  • Misafir 26 dakika önce
    rak yinede beklerız
  • Misafir 27 dakika önce
    ya rakk hoscakal!
  • Misafir 1 saat önce
    bu gunlerde gececek
  • Misafir 1 saat önce
    Rak ülkemiz güzel de senin abilerin karıştıryor...
  • Misafir 1 saat önce
    Türk milleti misafirperver dir yeter ki içimizdeki hainlerden kurtulalım.
  • Misafir 1 saat önce
    geçmiş olsun.inşallah terör biter.huzurlu bir ülke oluruz.
  • Misafir 1 saat önce
    deaş mensubu kim varsa ülkemizden gönderilmelidir.sınırlarımız iyi gözetlenmelidir
  • Misafir 2 saat önce
    Ülkemizdeki bazı insanlardan daha yüreklisin rakk!
  • Misafir 2 saat önce
    Yaa Rakk, seni daha iyi ağırlayacağız dostum! yine gel!
  • Misafir 2 saat önce
    bizde seni seviyoruz rakk, iyileş ve tekrar ülkemize gel, yaşaşın türk milleti
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