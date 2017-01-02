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YÖK üniversitelerde "Sağlık Söyleşileri" düzenleyecek

YÖK tarafından üniversitelerde "Sağlık Söyleşileri" düzenleneceği bildirildi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 14:34:56 Güncelleme: 14:36:20 AA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitelerde "Sağlık Söyleşileri" düzenleneceği bildirildi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Kurul tarafından geçen yıl üniversitelerde "YÖK Kültür-Sanat Söyleşileri"nin düzenlendiği anımsatılarak, buna ek olarak bu yıl "YÖK Sağlık Söyleşileri" adıyla yeni bir etkinliğin organize edildiği duyuruldu.

"YÖK Sağlık Söyleşileri"nin ilkinin bu ay düzenleneceğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda her ay farklı bölgelerdeki bir üniversitede tıp dünyasını ve toplumu ilgilendiren güncel sağlık konularında söyleşiler düzenlenecek. Söyleşiler, üniversitenin tüm öğrenci ve akademisyenlerine açık olarak gerçekleştirilecek. Söyleşinin bitiminde tüm katılımcılar, YÖK Başkanı Yekta Saraça duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri bir ortamda buluşup, soru sorabilecek."

Açıklamada, YÖKün söz konusu etkinlikle sağlık alanındaki güncel konu ve gelişmeleri üniversite gençliği ve akademisyenlerle buluşturmayı amaçladığı da vurgulandı.

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