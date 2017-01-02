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e-YDS 2017/1
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e-YDS 2017/1 başvuruları nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen e-YDS 2017/1 başvuruları başladı. Peki başvurular nasıl yapılır? Sınav ne zaman yapılacak? Başvuru ücreti ne kadar?

02 Ocak 2017 Pazartesi, 15:01:23 Güncelleme: 15:15:44

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) için başvurular başladı. Peki e-YDS 2017/1 başvuruları nasıl yapılır? e-YDS sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

e-YDS BAŞVURULARI BAŞLADI

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen e-YDS 2017/1 başvuruları başladı. Sınava başvurular 2 – 12 Ocak 2017 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden T.C Kimlik Numaraları ve şifrelerini girerek yapabilecekler.

e-YDS 2017/1 SINAVINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 4000, İstanbul’da 431, İzmir’de 72 olacaktır.

DENEME e-SINAV UYGULAMASI

ÖSYM tarafından yapılan deneme sınavının soruları daha önce yayınlanmış İngilizce yabancı dil soruları arasından rastgele seçilmiştir.

e-YDS DENEME SINAVI İÇİN TIKLAYIN

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

e-YDS 2017/1 sınav ücreti 200.00 TL'dir. Adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemini kullanarak, T.C. Kimlik Numarasını belirterek kredi kartı/banka kartı ile yatırırlar. Bankadan sınav ücreti ödemesi kabul edilmez. Sadece kredi kartı/banka kartı ile sınav ücreti ödeyen adaylarıne-YDS için başvuruları kabul edilir.

e-YDS 2017/1 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre;

e-YDS 2017/1 İngilizce alanında, 21 Ocak 2017 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacaktır. Sınav, saat 14:30’da başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 4000, İstanbul’da 431, İzmir’de 72 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.

e-YDS’de kapasite artışı nedeniyle; e-YDS Kılavuzu’nda yer alan ‘e-YDS’ye katılmak isteyen bir aday, bir takvim yılı içerisinde (12 ay) aynı dilden sadece bir kez sınava girmek için sınav ücreti ödeyebilir.’ koşulu e-YDS 2016/11 itibariyle ‘e-YDS’ye katılmak isteyen bir aday, son 3 ay içerisinde aynı dilden sadece bir kez sınava girmek için sınav ücreti ödeyebilir.’ şeklinde değiştirilmiştir.

e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile Ek’te yer alan deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

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