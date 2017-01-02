Kerimhan Taş, arkadaşını Reina'ya götürürken hedef oldu

Reina'daki saldırdan yaralı kurtulanlardan biri de Beşiktaş'ta bar işleten Kerimhan Taş'tı. Bir arkadaşı Taş'tan, tanıdıkları olduğu için kendisini Reina'ya götürmesini istedi.



Taş ve arkadaşı, Reina'ya girdikten iki dakika sonra saldırgan silahıyla içeri girdi. Arkadaşı yere yatarken Kerimhan Taş da duvardaki bir boşluğa sığındı. Bu sırada ikisi karnına, biri bacağına biri de omzuna olmak üzere vücuduna 4 kurşun isabet etti. Arkadaşı ise yara almadan kurtuldu.



BAĞIRSAKLARI HASAR GÖRDÜ

Bir çocuk babası olduğu öğrenilen Taş ağır yaralı olarak ambulansla Fatih'teki bir özel hastaneye götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Eyüp Devlet Hastanesi'ne götürülen Kerimhan Taş, ameliyata alındı. Çok zarar gördüğü için bağırsaklarının 1 metrelik bölümü alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Taş hayati tehlikeyi atlattı ancak ailesiyle bile görüşmesine izin verilmiyor.



POLİSLERLE AİLESİNE MESAJ GÖNDERDİ

Dün akşam saatlerinde polis ekipleri hastaneye giderek Taş'ın parmak izi ve kan örneğini aldı. Taş bu polisler aracılığıyla kapının önünde bekleyen annesine ve ailesine, "İyiyim. Ailem merak etmesin. Daha iyi olacağım" mesajını gönderdi. Kerimhan Taş'ın annesi Hatice Taş, "İlk geldiğimizde durumu iyi değildi. Şimdi çok şükür iyi. doktorlar ve hemşireler aracılığıyla haber alıyoruz. İnşallah daha iyi olacak" dedi.



Yusuf DOĞAN / İSTANBUL - ÖZEL HABER

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