Suriye'deki Türk askerlerine yeni takviye

Suriye'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri personellerinin ihtiyaçları, en üst düzeyde karşılanıyor. Her türlü imkanın sağlandığı askerlerin standart menüsüne sucuk, sosis ve salamın yanı sıra enerji içecekleri de eklendi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından Suriye'de 4 ayı aşkındır devam eden 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli askerlerin ihtiyaçları modern şartlara göre sağlanıyor.

Günlük 3 litre olan su istihkakını 9 litreye çıkarıldığı harekat kapsamında 1 milyon 269 bin 645 şişe 1,5 litrelik içme suyu dağıtıldı. Harekatta görevli personelin kumanyasına ek olarak sucuk, sosis, salam ve enerji içeceğinin de dahil edilirken, askerlere kahve ve çay gibi sıcak içeceklerin yanı sıra süt ve enerji içeceği de servis ediliyor.

Ağır kış şartlarına karşı dayanıklı ve koruyucu kıyafetlerle görev yapan askerlerin çamaşır yıkama konteynerlerinde kıyafetlerini de yıkama imkanı elde ediyor.

Barınma, banyo ve tuvalet konteynerinin de kurulduğu harekatta görevli askerler, ahtapot ve mazotlu ısıtıcılar, gaz sobaları ve vücut ısıtıcılarıyla ısınıyor.

TSK'DAN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'na iştirak eden birliklerin lojistik sıkıntıları olduğu haberlerini yalanladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "TSK'nın Fırat Kalkanı Harekatı'na iştirak eden birliklerinde (gerek sınır boyunda, gerekse Suriye içerisinde) lojistik sıkıntılar olduğu, askerlerin iyi beslenemediği, banyo imkanları olmadığı v.b. bir kısım haberler gündemi işgal etmişti. Bunun üzerine zaten harekatın başından beri tedarik ettiğimiz ve dağıtımını düzenli olarak yaptığımız, sağladığımız bazı imkanları istedik ki halkımız da görsün. Bir kısım çok da iyi niyet taşımayan ferdi girişimleri dikkate alarak yapılan haberler bizden önce halkımızı üzmektedir. Devlet bütün gücünü o bölgeye cömertçe seferber etmektedir" denildi.